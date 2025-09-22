«La primavera salva» la nueva tira de Chelo Candia en el Voy
Viajeros, sale los domingos en el suple de viajes y turismo Voy de Diario RÍO NEGRO.
Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 614, nos propone reflexionar sobre la primevera, esta estación del año en la que naturaleza se expresa a cada paso y que también habla de parejas, amor y mariposas.
FANPAGE EN FACEBOOK: artechelocandia PERFIL EN FACEBOOK: chelo.candia
INSTAGRAM https://www.instagram.com/chelo.candia
TWITTER: chelocandia
BLOG: http://chelocandia.blogspot.com/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/chelocandia/
Comentarios