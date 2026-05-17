“La provincia tiene escenarios y experiencias para todos los gustos”, Río Negro salió a mostrar su invierno

Las primeras ballenas comenzaron a aparecer frente a las costas rionegrinas y, mientras la nieve todavía se hace esperar en la cordillera, Río Negro empezó oficialmente a palpitar el invierno.

En Espacio Domuyo, de Neuquén, un encuentro reunió a referentes turísticos de la región. Entre imágenes inmersivas de fauna marina, propuestas gastronómicas y experiencias digitales, la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) buscó mostrar algo más que nieve: una provincia capaz de ofrecer mar, cordillera, valle y estepa en una misma temporada.

“Estamos en Neuquén, en el marco del workshop de agencias de viaje de Neuquén y Valle de Río Negro que se realizó en el Hotel Casino. Quisimos hacer un evento previo al lanzamiento de la temporada de invierno. Después vamos a realizar otras presentaciones en distintas plazas, pero Neuquén es, claramente, un mercado estratégico para Río Negro”, explicó Diego Piquin, director ejecutivo de ATUR.

«Tenemos escenarios maravilloso y excelentes servicios en toda la oferta, en las 4 regiones”, comentó Diego Piquin, director ejecutivo de ATUR..

La presentación puso el foco en los destinos tradicionales del invierno cordillerano, pero también buscó ampliar la mirada sobre otros paisajes menos asociados a la temporada, con muchas propuestas para visitar. “La idea es compartir un lindo momento para empezar a vivir una temporada que se siente cada vez más cerca”, señaló.

En el salón principal, las imágenes de ballenas, delfines y lobos marinos convivían con la promoción de centros de esquí, bosques nevados, excursiones lacustres, el Paleo-Parque Comallo y las tradiciones de la Línea Sur y los paseos por los Valles. La propuesta apuntó justamente a eso: mostrar una provincia diversa.

“La provincia propone a los profesionales de turismo de nuestros principales mercados, que conozcan de primera mano los productos de todo el territorio, y puedan ofrecer a sus clientes nuevas propuestas. Tenemos escenarios maravilloso y excelentes servicios en toda la oferta, en las 4 regiones”, comentó Piquin.

Temporada en marcha

La rueda ya comenzó a girar, ya se conocieron los precios de los pases de esquí y las primeras ballenas empezaron a llegar. “Como siempre en la previa de temporada, uno tiene que lidiar con las ansiedades. Por ahora vemos un nivel de consultas y reservas dentro de un promedio histórico lógico. Tal vez esta temporada tenga alguna particularidad por el Mundial, que de alguna manera compite con los destinos turísticos nacionales. Eso hay que seguir observándolo de cerca”, indicó.

Piquin destacó el trabajo de preparación e infraestructura realizado en los distintos destinos turísticos de la provincia. “La infraestructura y los servicios están muy preparados. Venimos trabajando fuerte a nivel promocional y también en desarrollo de producto e infraestructura, que son objetivos más de mediano y largo plazo para esta nueva agencia de turismo de Río Negro”.

Uno de los puntos fuertes continúa siendo el mercado brasileño. Bariloche volverá a tener este invierno una conectividad aérea récord. “Bariloche volvió a romper su récord histórico de conectividad aérea. El año pasado ya había sido récord y este año tendremos todavía más vuelos. Hay un trabajo muy fuerte sobre el mercado brasileño, con presencia constante y acciones conjuntas con la región patagónica y líneas aéreas para fortalecer la demanda”, sostuvo.

Pero más allá de la nieve, la costa atlántica empezó a ganar protagonismo dentro de la estrategia turística provincial. Las Grutas, Playas Doradas y toda la Ruta Provincial 1 aparecen cada vez más asociadas al turismo de naturaleza y fauna marina.

“Por ahí la estrella es la ballena franca austral, pero también hay delfines, lobos marinos, aves y una enorme variedad de fauna. Además, existen propuestas muy distintas en cuanto a alojamiento y experiencias, desde hoteles tradicionales hasta domos frente al mar”, explicó.

En ese sentido, destacó especialmente el recorrido costero rionegrino. “Recorrerla permite descubrir una costa sinceramente mágica. Río Negro tiene muchísimo para ofrecer y quizás todavía no está del todo instalado en el imaginario colectivo. Por eso trabajamos para visibilizar la diversidad de la provincia. Decimos que Río Negro es la Patagonia en un solo lugar porque tenemos mar, cordillera, valle y estepa”.

La provincia busca justamente consolidar esa idea: un invierno amplio, diverso y con experiencias diferentes según cada región. “El centro de esquí Perito Moreno viene creciendo de manera muy seria, con más medios de elevación, más infraestructura y nuevas propuestas para principiantes. Además, El Bolsón empezó a construir un producto de invierno muy interesante, que puede complementarse perfectamente con Bariloche o funcionar por sí solo”, concluyó Piquin.

Mientras tanto, las ballenas siguen llegando al Golfo San Matías y en la cordillera todos miran al cielo esperando las primeras grandes nevadas. En Río Negro, el invierno ya empezó a moverse mucho antes de que caiga el primer copo.

Un desfile de gigantes

Entre junio y octubre, la costa rionegrina se transforma en uno de los escenarios naturales más impactantes de la Patagonia. En las aguas tranquilas del Golfo San Matías aparecen las ballenas francas australes, declaradas Monumento Natural, en un espectáculo que combina silencio, inmensidad y vida salvaje. Las excursiones embarcadas parten desde Las Grutas, Puerto San Antonio Este y Punta Colorada, y permiten observar de cerca cómo estos gigantes emergen lentamente frente a las embarcaciones. Delfines, lobos marinos y aves acompañan muchas veces el recorrido.

Pero la experiencia no termina en el mar. Muy cerca de Viedma, la Reserva Provincial Punta Bermeja resguarda una de las colonias permanentes de lobos marinos de un pelo más importantes del país. Desde los miradores instalados sobre los acantilados se observan miles de ejemplares descansando frente al océano. A pocos kilómetros, en El Cóndor, las barrancas albergan la colonia de loros barranqueros más grande del mundo, una postal sonora y colorida que sorprende incluso fuera de temporada.

Más al sur, el Parque Nacional Islote Lobos aparece como uno de los grandes tesoros naturales de Río Negro. Allí conviven pingüinos de Magallanes, flamencos australes, gaviotines reales y colonias de lobos marinos en un entorno prácticamente virgen. Todo el circuito se desarrolla bajo estrictos criterios de turismo responsable, con protocolos que priorizan el cuidado de las especies y su hábitat. La experiencia se completa con la gastronomía costera: mariscos frescos, pescados de roca y pulpos que convierten al Camino de la Costa en mucho más que un recorrido panorámico.