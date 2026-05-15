Cerro Bayo arranca el invierno: tarifas, promociones y experiencias en la nieve de Villa La Angostura

Cerro Bayo se encuentra a sólo 15 minutos de Villa La Angostura y ofrece múltiples opciones de acceso terrestre y aéreo desde distintos puntos del país.

La nieve se espera en la montaña de Villa La Angostura y se siente el movimiento previo a una nueva temporada de invierno. Con el Lago Nahuel Huapi de fondo y los bosques patagónicos empezando a cubrirse de blanco, Cerro Bayo anunció el inicio de la temporada 2026 con una propuesta que combina nuevas experiencias, mejoras en infraestructura y servicios orientados a consolidar su perfil de centro de ski boutique.

Ubicado a pocos minutos del centro de Villa La Angostura, Cerro Bayo viene desarrollando durante el último año un ambicioso plan de inversiones que supera los 3000 millones de pesos. El objetivo es seguir elevando la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la nieve, en un destino que desde hace tiempo busca diferenciarse por la calidad de sus servicios, la atención personalizada y un entorno natural privilegiado.

Entre las principales novedades de este invierno aparece una nueva aerosilla cuádruple que reemplaza la tradicional telesilla doble del Bosque, mejorando significativamente la capacidad de transporte en sectores clave del cerro y reduciendo los tiempos de espera. También se amplió el sistema de nieve artificial, ahora con cañones que llegan hasta la base, además de trabajos de nivelación de pistas y la incorporación de una moderna máquina pisapistas que permitirá mantener mejores condiciones durante toda la temporada.

La propuesta también pone el foco en las familias y en quienes se acercan por primera vez a la montaña. Cerro Bayo sumó una nueva magic carpet exclusiva para chicos que toman clases de esquí y reforzó espacios pensados para los más pequeños, como la guardería con enfoque Montessori y seguimiento en tiempo real para padres. Además, el rental ubicado estratégicamente en cota 1500 busca facilitar el acceso de principiantes directamente junto a las pistas.

Pero el invierno en Cerro Bayo no se limita solamente al esquí. La temporada suma experiencias que invitan a vivir la nieve desde distintas perspectivas: caminatas con raquetas, tubing, paseos en trineo y espacios gastronómicos que aprovechan al máximo las vistas panorámicas de la cordillera y el lago.

Lugares como Oso Café, Snow House, Milquinientos o El Capricho se transforman en refugios ideales para disfrutar platos regionales, chocolate caliente y vinos patagónicos frente a uno de los paisajes más lindos de la Patagonia.

La agenda del invierno también llegará cargada de actividades deportivas y eventos especiales. El 6 de junio será la apertura para peatones y, durante la temporada, habrá competencias como el Freeride WTQ, los campeonatos argentinos FASA U12 y U14, el Freestyle Sessions y clásicos del cerro como la bajada de antorchas, el After Sky y Rugby Xtreme. Además, volverá “Sabores que Unen”, el reconocido encuentro gastronómico que reúne chefs y experiencias culinarias en plena montaña.

Con más infraestructura, nuevas experiencias y una fuerte apuesta al turismo familiar y sustentable, Cerro Bayo busca seguir posicionándose como uno de los destinos de nieve más exclusivos del país. En un invierno donde la montaña vuelve a convertirse en refugio, el centro de ski de Villa La Angostura apuesta a ofrecer algo más que nieve: una experiencia completa para disfrutar la Patagonia a otro ritmo.

Cuánto sale esquiar en Cerro Bayo

Las tarifas de la temporada 2026 en Cerro Bayo tendrán valores diferenciados según la época del invierno y el tipo de pase elegido. En temporada baja, el pase diario para mayores costará $111.400 y para menores $87.100. Durante la temporada alta, los valores ascenderán a $136.500 para mayores y $106.800 para menores.

También habrá opciones para quienes deseen disfrutar de la montaña sin esquiar. El pase peatonal tendrá un valor de $64.900 para mayores y $52.700 para menores en temporada baja, mientras que en temporada alta costará $75.600 y $61.400 respectivamente. Estos pases permiten acceder a los distintos puntos panorámicos, espacios gastronómicos y actividades recreativas del cerro.

El centro también ofrece opciones de medio día, pases peatón -para quienes acceden a los medios de elevación sin esquiar- y paquetes flexibles de varios días, que pueden utilizarse de manera consecutiva o alternada.

Además, se mantienen beneficios para residentes de la región patagónica, quienes pueden acceder a descuentos en boletería, así como promociones de financiación en la compra anticipada de servicios.

Calendario de temporada

El cronograma oficial de la temporada 2026 establece cuatro períodos diferenciados:

Temporada Baja: del 20 al 27 de junio y del 30 de agosto al 27 de septiembre.

Temporada Media: del 28 de junio al 7 de julio, del 2 al 13 de agosto y del 21 al 29 de agosto.

Temporada Especial: del 14 al 20 de agosto.

Temporada Alta: del 8 de julio al 1 de agosto.

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Promociones en Cerro Bayo

Cerro Bayo también lanzó una serie de promociones especiales para quienes compren de manera anticipada sus servicios de nieve. Entre las principales propuestas aparece el “Ski Pack”, que incluye pases, clases y equipos con un ahorro de hasta el 25% OFF y la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa Signature y Visa Eminent. La preventa estará vigente hasta el 18 de mayo.

Otra de las promociones destacadas es el “Ski Week”, pensado para quienes buscan estadías más largas en la montaña. La propuesta permite acceder a siete noches al precio de cinco y financiar el paquete en tres cuotas sin interés.

Cómo llegar a Cerro Bayo

Cerro Bayo está ubicado a sólo 15 minutos de la exclusiva Villa La Angostura, en plena Patagonia argentina, y cuenta con múltiples opciones de acceso desde distintos puntos del país y del exterior.