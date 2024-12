Las Grutas tiene playa pet flriendy y cobrará multas de $500.000 a los que no respeten las normas

Las Grutas trabaja para que esta temporada la convivencia entre residentes, turistas y sus mascotas sea la mejor. A través de la Ordenanza Nº 7.372, la bajada La Rinconada fue designada como la Playa Amigable pet- friendly, en estos días se está por instalar la cartelería pero para quienes bajen en playas no habilitadas habrá multas de $500.000 y controles estrictos.

La coordinadora de Zoonosis municipal, Ada Nahuelhual en diálogo con RÍO NEGRO explicó que se está trabajando con el tema informativo. La folletería impresa estará lista esta semana y se están mandando a hacer los carteles que estarán en las diferentes playas, sobre todo en La Rinconada que es la playa habilitada para que puedan acceder con los animales.

«La ordenanza con la prohibición para que bajen los animales, entre la bajada Acantilados y el Cañadón La Paloma, (la séptima), estaba establecida del año ’96 aproximadamente. Pero la realidad es que hay muchos residentes y turistas que bajan con sus animales y disfrutan. Los alojamientos turísticos, reciben a personas con sus animales. Necesitábamos darle un espacio a esa necesidad, por eso se pensó en habilitar este lugar», dijo Nahuelhual.

Se trabajó con el Consejo Deliberante, el cuerpo de guardavidas y la gente del parador, para que tenga todos los servicios disponibles. Deben bajar con responsabilidad, llevar las bolsas para recoger la materia fecal de sus animales. Además, los animales deberán estar identificados con una chapa y circular con collar y correa.

Una jauría de perros sin dueños, era conocida en Las Grutas, por andar en las playas. Pero Nahuelhual explicó que se viene trabajando hace tiempo con ellos. Están en resguardo de vecinos de Las Grutas, se los retira de las playas durante las temporadas estivales, más que nada por cuestiones de seguridad, después que a uno de ellos lo hirió el hélice de una embarcación.

Para los que bajen en playas no habilitadas o no cumpla con sus responsabilidades como dueño del animal, «las multas están pautada en 10 Unidad de Sanción Municipal (U.S.A.M), que está n 49.000 pesos, o más. Es onerosa, aproximadamente rondará los 500.000 pesos. Se notifica de inmediato. El cuerpo de inspectores solicita el retiro del animal de la playa, y si no lo realiza se hace el acta correspondiente», concluyó la funcionaria.