Viaje a Lumabia, el paraíso oculto en el norte neuquino: cómo llegar y cuándo ir

Los que saben, dicen saber que los Pincheira eran bandoleros y, aseguran, que fue el último bastión realista que hubo en la Argentina hasta 1832. Los entretelones de sus andanzas corren por cuenta de los que saben, no me meto… pero déjeme decirle que, los Pincheira, no eran tontos. El lugar que eligieron para vivir probablemente sea uno de los más bonitos… ¿del país…? ¡Sí…! No lo dude. Las inmediaciones de las lagunas de Epulauquen y, particularmente la zona del arroyo Lumabia de donde son la mayoría de estas fotos, es increíblemente hermoso.

El hermoso río Nahueve. Fotos: Ricardo Kleine Samson.

Camino a Lumabia en medio de espectaculares paisajes. Ruta provincial 43, asfaltada hasta las Ovejas. Al fondo, nevado, el cerro Huaraco.

Así es Lumabia, un cajón rodeado de montañas

Todo lo que tiene de hermoso lo comparte tanto en esta época de nieve como en la primavera verano…no alcanzan, ni sirven, las palabras…

Un cajón bordeado de cordilleras y un valle verde surcado por el arroyo homónimo y pastores nómadas de cuyos ranchitos sale el humo de su humilde cocina y el caballo atado al palenque, los perros tan atentos a todo como los teros.

Lumabia, por el cañadón que se ve a la izquierda va el arroyo homónimo

Lumabia.

Por la huella que llega a Lumabia son 12 km hasta Chile

Y todo poblado de chivos, ovejas que balan y balan, de otros caballos, de vacas y burros que llena de vida a este cuadro que parece de mentira. Ni la imaginación podría descubrir tanta belleza. Sobra y hay tanta que no se la puede describir

Poca gente conoce este lugar, si sigue por esa huella, llena de las primeras nieves de esta temporada, llega hasta un hito con la república de Chile. Son apenas 12 km y se acaba el camino. No es para hacerlo ahora, pero sí en la primavera y verano. No se olvide.

Laguna de Epulauquen

Río Nahueve y la llamada cordillera de los Pajaritos.

Cómo llegar a Lumabia

Desde Andacollo, imaginemos, nos vamos como para Las Ovejas por el asfalto de la ruta provincial N° 43. Luego de unos 35 kilómetros nos encontramos, muy visible y bien señalizado, con al ingreso a las Lagunas de Epulauquen.

Hasta la tranquera de Gendarmería hay, desde ese cruce, 32 km de tierra en excelente estado bordeando, a la izquierda, el hermoso río Nahueve.

Lumabia. La huella y los paisajes nevados.

Después de la tranquera de Gendarmería, unos 40 metros, a la derecha hay un cartel de madera de bienvenida a las lagunas, después del cartel hay una huella a la derecha que se mete en un bosque encantador…

Ojo con los duendes… no me los pise. Por esa huella llega hasta estas fotos… Puede ir en cualquier vehículo con el cuidado y pericia pertinente…