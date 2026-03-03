Marzo en modo pausa: destinos para jubilados entre termas, sierras y pueblos tranquilos

Marzo combina clima templado y menor concurrencia, una fórmula ideal para viajar sin apuros.

Marzo tiene algo de tregua. El verano ya no empuja con su urgencia y el otoño todavía no enfría del todo. Las rutas se alivian, los hoteles respiran y los destinos recuperan una escala más humana. Para muchos jubilados, ese equilibrio entre clima templado y menor concurrencia es la oportunidad perfecta para salir a la ruta sin estrés y con tiempo.

Argentina ofrece una red diversa de propuestas que combinan bienestar y paisaje: complejos termales con aguas mineromedicinales que ayudan a aliviar dolores articulares y musculares, pueblos serranos donde se puede caminar sin exigencia, rincones rurales que invitan a bajar un cambio. Desde la cordillera mendocina hasta el litoral entrerriano, pasando por la Patagonia, Córdoba y la llanura bonaerense, marzo propone un viaje más sereno, donde el descanso no es un lujo sino el plan principal.

Cordillera y agua caliente en Mendoza

Enclavadas entre montañas y atravesadas por el río Mendoza, las Termas de Cacheuta se ubican a menos de 40 kilómetros de la capital provincial. El entorno es parte del ritual: roca, río y vapor.

Los complejos termales funcionan como refugios de bienestar para el cuerpo y la mente.

Las piscinas naturales, de distintas temperaturas, se combinan con un spa que ofrece masajes y fangoterapia. Sus aguas minerales son reconocidas por mejorar la circulación, aliviar tensiones musculares y reducir molestias articulares, beneficios especialmente valorados en la tercera edad.

Además, el paisaje invita a caminatas breves y sin exigencia. Aire puro, senderos sencillos y la sensación de estar lejos, aunque no tanto.

La capital termal del país

En el norte argentino, Termas de Río Hondo construyó su identidad alrededor del agua caliente. Asentada sobre una gran napa mineral, abastece hoteles, piletas y spas con aguas alcalinas y sulfurosas recomendadas para afecciones musculares, reumáticas y cuadros de estrés.

La infraestructura está pensada para el turismo de bienestar: hoteles con piscinas propias, programas terapéuticos y opciones accesibles. Aquí el descanso se organiza, casi como una agenda saludable.

El corazón termal del Litoral

En Entre Ríos, el agua caliente se volvió marca provincial. Más de 16 complejos se distribuyen a lo largo del río Uruguay. Entre los más elegidos aparecen las Termas de Federación, con piscinas que alcanzan los 42 grados y opciones cubiertas; las Termas de Colón, con diez piscinas y entorno natural privilegiado; y las Termas de Villa Elisa, uno de los complejos más completos, con lago artificial y cabañas.

La accesibilidad desde Buenos Aires o Rosario las convierte en una alternativa cómoda para escapadas cortas. Agua dulce o salada, según el complejo, pero siempre con la misma promesa: aliviar el cuerpo.

Volcanes y salud en la Patagonia

Más al sur, en Neuquén, las Termas de Copahue funcionan entre diciembre y abril. Marzo es uno de los mejores momentos para visitarlas: menos viento, menos gente y el mismo poder mineral.

Termas de Copahue. Las aguas termales ayudan a aliviar dolores articulares y mejorar la movilidad.

Son aguas volcánicas de alta mineralización, recomendadas para problemas de piel, reumatismos y afecciones respiratorias. El entorno patagónico, con montañas y lagunas, suma una dimensión casi contemplativa al tratamiento.

Villa General Belgrano, en Córdoba

Ubicada en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, Villa General Belgrano es uno de los destinos más elegidos por adultos mayores que buscan descanso y contacto con la naturaleza. Su estilo centroeuropeo, sus calles prolijas y su entorno serrano crean un clima ideal para el relax.

Pueblos pequeños y destinos serranos invitan a recuperar un ritmo más humano.

El pueblo se caracteriza por su ritmo pausado, la posibilidad de recorrerlo a pie y una amplia oferta de hospedajes confortables, muchos de ellos orientados a un público adulto.

A esto se suma una gastronomía variada, con casas de té, restaurantes tradicionales y ferias artesanales. Las caminatas suaves junto al arroyo, los paseos por el centro y las actividades culturales convierten a este destino en una opción segura y agradable durante todo el año.

Un pueblo detenido en el tiempo

No todo es agua caliente. A veces el descanso llega en forma de silencio rural. A poco más de 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Lía conserva menos de 1.200 habitantes y una estación ferroviaria que marcó su origen. El tren ya no pasa como antes, pero dejó algo mejor: una pausa.

Calles de tierra, casas bajas, almacenes tradicionales y veredas anchas. Para muchos jubilados, la clave es esa cercanía que evita largas horas de manejo y permite escapadas de uno o dos días.

En marzo, las caminatas suaves por el pueblo se vuelven un plan en sí mismo. También las pulperías con pastas caseras y parrilla, las bicicleteadas tranquilas por caminos rurales sin tránsito pesado y las ferias artesanales que aparecen los fines de semana.

Chacras de Coria y Luján de Cuyo, en Mendoza

En las afueras de la ciudad de Mendoza, Chacras de Coria y Luján de Cuyo se posicionan como una alternativa ideal para jubilados que buscan tranquilidad, buena gastronomía y paisajes únicos. Rodeadas de viñedos y con vistas a la Cordillera de los Andes, estas localidades combinan naturaleza y confort.

El ambiente es calmo, seguro y con propuestas pensadas para disfrutar sin apuros: bodegas, restaurantes, cafés y paseos cortos. La cercanía con la capital mendocina permite acceder a servicios médicos y comerciales sin necesidad de alojarse en zonas más ruidosas, lo que las convierte en una opción equilibrada entre descanso y comodidad.

Marzo propone un ritmo propio. Sea en la montaña, entre viñas, sierras, en el vapor santiagueño, en el litoral entrerriano, en la mineralidad patagónica o en un pueblo bonaerense detenido en el tiempo, el viaje puede ser una forma de bienestar.