Con reembolso del 50%, Villa La Angostura apuesta a las escapadas antes del otoño

Hoteles y restaurantes de Villa La Angostura celebraron más del 93% de ocupación durante el último fin de semana largo y ahora buscan extender ese impulso con beneficios para escapadas cortas.

El pulso todavía late en las veredas comerciales y en las mesas que el último fin de semana se ocuparon sin descanso. Después del envión de la Fiesta Nacional de los Jardines, Villa La Angostura decidió no dejar que el verano se apague de golpe. Con el recuerdo fresco de una ocupación que superó el 93%, el sector hotelero y gastronómico puso en marcha una campaña que promete devolver hasta el 50% de lo gastado en alojamiento para turistas neuquinos.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura y el Ente de Promoción Turística de Villa La Angostura, y se enmarca en el programa Viajá Neuquén 2026, impulsado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia. El objetivo es claro: que los propios neuquinos miren hacia la cordillera cuando piensen en una escapada corta, un fin de semana distinto o unas mini vacaciones antes de que el otoño pinte de rojo y ocre los bosques.

La propuesta combina oportunidad y paisaje. Porque desde Angostura el mapa se despliega en abanico: el serpenteo del Camino de los Siete Lagos, la elegancia lacustre de San Martín de los Andes, la calma profunda de Villa Traful. Pero también el propio ritmo del pueblo, sus senderos, sus playas de lago y la gastronomía que en temporada alta mostró que puede trabajar a sala llena.

El beneficio es concreto. El programa está destinado a mayores de 18 años con residencia en Neuquén y contempla un reintegro de hasta el 50% del gasto en servicios turísticos habilitados, con un tope de devolución de 500 mil pesos por persona. Se exige una compra mínima de 100 mil pesos y la carga posterior de la factura electrónica en el sitio oficial.

El trámite es digital: una vez contratado y abonado el servicio, el viajero debe ingresar al portal del programa, cargar el comprobante y, tras la validación de datos del prestador, del comprador y de la cuenta del Banco Provincia del Neuquén, el reintegro se acredita antes del inicio del viaje. El alcance incluye alojamientos, gastronomía, agencias de viaje, actividades turísticas, alquiler de autos sin chofer, transporte dentro de la provincia y servicios en el Complejo Termal Copahue.

Las compras pueden realizarse hasta el 23 de abril y los viajes concretarse hasta el 30 de ese mes. Es, en definitiva, una invitación con fecha: aprovechar los últimos días largos, el aire todavía tibio y los lagos serenos, con la promesa de que la mitad de lo invertido regrese a la cuenta. Una forma de estirar el verano y, al mismo tiempo, sostener el trabajo de un destino que no quiere que la temporada termine cuando baja el telón de los festivales.

Toda la información, requisitos y carga de comprobantes se encuentra disponible en www.turismo.neuquen.gob.ar/viaja-neuquen.