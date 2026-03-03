Entre calles calmas y vapor: el pueblito que enamora con sus termas que miran al río

Vapor que se eleva frente al río Uruguay: en San José, el descanso tiene paisaje.

Mientras nombres como Federación o Villa Elisa suelen encabezar el mapa termal del Litoral, San José, en la provincia de Entre Ríos, un rincón del departamento Colón eligió otro camino: combinar aguas calientes, parque acuático y una geografía amable frente al río Uruguay, sin perder su ritmo de pueblo.

Apenas a cinco minutos del centro, el complejo Termas San José despliega cinco hectáreas de verde y vapor. Funciona todo el año y propone algo más que un baño caliente: una pausa. Las diez piscinas, dos de ellas cubiertas, trabajan con temperaturas que van de los 32° a los 42°. El agua es dulce, sódica, cálcica y bicarbonatada, completamente natural. Las profundidades varían entre los 30 centímetros y 1,40 metros, lo que permite que convivan chicos chapoteando y adultos buscando silencio.

Las piletas cubiertas están orientadas al descanso y cuentan con hidromasajes. Afuera, el vapor se mezcla con el aire del río. Hay bancos, mesas, sombra natural. El tiempo parece desacelerar.

Las piscinas alcanzan los 42 grados y permiten disfrutar del complejo incluso en invierno.

El complejo forma parte del circuito “Tri Termas” de la región Tierra de Palmares, un corredor que consolidó a esta zona entrerriana como destino de escapadas de fin de semana y feriados largos. Pero aquí el diferencial está en el equilibrio: no es solo relax, no es solo adrenalina, es una convivencia posible.

Cuando el descanso convive con el juego

Uno de los sellos propios de San José es su parque acuático, integrado dentro del mismo predio y operativo en temporada alta y fechas especiales. Allí el clima cambia. Las risas reemplazan al murmullo del agua termal.

La piscina de toboganes, de 150 metros cuadrados y 1,30 de profundidad, suma un tobogán múltiple tipo “lancha”, un kamikaze de 11 metros y otro curvo de 24. La Piscina Jardín, más baja, está pensada para los más chicos: hongos lluviosos, juegos infantiles, deslizadores cortos. Y el clásico “baldazo”, con baldes de 100 y 200 litros que descargan agua de forma alternada, marca el pulso del verano.

Mientras algunos buscan la quietud de las piletas más calientes, otros eligen la energía del parque. Esa dualidad es parte de su encanto.

Un predio de cinco hectáreas donde conviven silencio termal y risas de verano.

El agua como refugio

Las aguas termales de San José son utilizadas como complemento en tratamientos del sistema nervioso y respiratorio. También se las asocia con alivio de dolencias musculares y articulares, beneficios dermatológicos y mejora en la oxigenación de la piel.

Pero más allá de las propiedades químicas, hay algo difícil de medir: la sensación de estar rodeado de verde, con el río a pocos metros, incluso en temporada alta sin la saturación de otros destinos más masivos. San José conserva su escala humana. Calles tranquilas, propuestas gastronómicas regionales, bodegas cercanas y ese aire entrerriano donde el saludo todavía tiene tiempo.

Cuánto cuesta la experiencia

Los valores estimados son:

Entrada general: $15.000

Menores y jubilados: $8.000

Los precios pueden variar según temporada o fines de semana largos, por lo que se recomienda consultar antes de viajar.