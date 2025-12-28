Más que dormir frente al lago: el glamping patagónico que suma bienestar y cáñamo en Villa Pehuenia

Una propuesta de turismo de bienestar a orillas del Aluminé.

Arranca el día y el lago Aluminé todavía está quieto, casi inmóvil, como si alguien hubiera pedido que no lo despierten. Entre las araucarias, los domos aparecen sin imponerse. En Villa Pehuenia, el paisaje manda y, en ese marco, surgen nuevas experiencias, pensadas para quienes en verano buscan algo más que un chapuzón.

Glamping ElcoDomo nació en 2022 por iniciativa de los rionegrinos Leandro Suárez y Martín Ancaten, junto a los propietarios del predio en Villa Pehuenia, Carmelo Giménez y Alejandra Puel. El glamping, ese híbrido entre naturaleza y comodidad, encontró en este rincón cordillerano un terreno fértil.

“Empezó como una tendencia mundial y hoy ya es un concepto totalmente instalado”, afirma Martín. “Es un alojamiento de lujo, pero sin dejar de disfrutar del entorno natural”. Y el entorno, acá, no es menor: bosque patagónico de araucarias, el lago a metros y la sensación constante de estar lejos del ruido.

Domos entre araucarias, playa de arena volcánica y un lago que suele amanecer planchado.

“Primero pensamos el espacio como alojamiento, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que queríamos ir un poco más allá”. Ese “más allá” fue tomando forma con una idea clara: sumar el bienestar como experiencia y no solo como servicio, incorporando cáñamo medicinal y alimenticio a la oferta de prestaciones.

Las propuestas incluyen masajes y tratamientos faciales y corporales, experiencias inmersivas, cocina local y la posibilidad de realizar caminatas y actividades lacustres y de montaña. El espacio, además, es pet friendly.

La propuesta está diseñada para distintos niveles de acercamiento, por un lado, opciones de bienestar y gastronomía basadas en componentes no psicoactivos del cáñamo, de acceso general; por otro, derivados medicinales para huéspedes que cuentan con la autorización normativa correspondiente.

El espacio permite concurrir con mascotas, es”pet friendly”.

La línea de productos y el soporte científico se desarrollan en alianza estratégica con el Centro de Salud Integral de la Fundación GEN, de General Roca. “Esto garantiza la trazabilidad y el respaldo profesional en el marco de las leyes 27.350 y 27.669, que regulan el uso medicinal y la industria del cáñamo en el país”, explican desde el proyecto.

Los domos cuentan con calefacción, electricidad, wifi y ropa de cama. Todo fue pensado bajo una filosofía de respeto ambiental que incluye compostaje y separación de residuos. “No resignamos comodidades, pero tampoco perdemos contacto con lo esencial”, resume Martín. La experiencia no pasa por acumular actividades, sino por elegirlas.

Es por eso que este año, uno de los domos cambió de función. “Decidimos destinarlo exclusivamente a este concepto: lo armamos con camillas y empezamos a ofrecer terapias, masajes y tratamientos con biocosmética”, explica, y suma, “la idea era complementar el alojamiento con algo nuevo, pensado para el cuerpo y la mente”.

La harina de cáñamo aparece en el menú.

Playa, agua y calma

El lago es parte central del relato. El emprendimiento tiene unos 200 metros de playa propia, de arena blanca y origen volcánico. “Es muy agradable para caminar, para quedarse”, describe Martín, y marca una diferencia clave, “no hay que imaginarse playas masivas. Acá hay paz, poca gente y mucho silencio”.

En verano, el Aluminé suele regalar largas horas de quietud. “Muchas veces el lago está planchado”, dice. Esa calma habilita otras experiencias: kayak, SUP, flotar sin apuro. “Es accesible para todo público y permite disfrutar el agua sin exigencias”.

El bienestar no se queda en lo corporal: llega a la mesa. Aceite y harina de cáñamo aparecen en el menú como una elección consciente. “Trabajamos directamente con Fundación GEN. Usamos estos productos porque también hay un público que busca vivir de otra manera, no solo vacacionar”.

La harina es libre de gluten y requiere combinaciones precisas. “No tiene aglutinante natural, entonces hay que saber trabajarla”, aclara. Con el asesoramiento de nutricionistas, el equipo desarrolló recetas propias: tostadas para el desayuno, pizzas, pastas y ensaladas. “El aceite de cáñamo, además, tiene todos los omegas: 3, 6 y 9. Es un superalimento”.

Uno de los domos fue reconvertido en espacio de terapias.

En el domo de bienestar, el tiempo vuelve a desacelerarse. Cremas, aceites tópicos y sérums con base de cáñamo se utilizan en tratamientos faciales y corporales. De cara a la próxima temporada, el equipo proyecta la organización de retiros terapéuticos con profesionales de la salud, alimentación antiinflamatoria, prácticas meditativas y ejercicios somáticos.

Todo sucede sin promesas grandilocuentes. “No buscamos copiar modelos de afuera”, aclara. “Esto está pensado para la Patagonia, para nuestro entorno y para la gente que nos visita”. El descanso, acá, no es una pausa entre actividades, es el viaje en sí.

Una tendencia que encuentra territorio

“Cada vez más gente busca que sus vacaciones no sean solo descanso, sino algo que le haga bien”, reflexiona Martín. No lo dice como eslogan. “Hay personas en el mundo que pagan muchísimo por este tipo de experiencias. Nosotros tenemos la naturaleza, el paisaje y ahora también las ideas”.

Glamping ElcoDomo está ubicado en Villa Pehuenia, a 3,5 horas de la capital de Neuquén. Conectividad: Vuelos directos a Neuquén desde CABA, Córdoba y Mendoza. El complejo ofrece traslado optativo desde el aeropuerto. Por tierra: 1500 km desde CABA, 1200 km desde Córdoba y 900 km desde Mendoza.