Messi quiere conocer la Patagonia y Puerto Madryn lo invita: la campaña que se volvió viral

La iniciativa #ElHogarDel10 nació después de que Messi confesara que recorrer la Patagonia es uno de sus sueños pendientes.

Hay sueños que parecen reservados para la gente común. Conocer las Cataratas del Iguazú. Ver las ballenas en Península Valdés. Recorrer la Patagonia en familia. Pero a veces esos sueños también pertenecen a quienes levantaron la Copa del Mundo y jugaron en los estadios más famosos del planeta. Lionel Messi lo confesó hace pocas semanas: todavía no conoce buena parte de la Argentina.

El 8 de mayo, durante una entrevista con Joaquín «Pollo» Álvarez, el capitán de la Selección Argentina sorprendió al hablar de una cuenta pendiente. «Me gustaría conocer toda la Argentina. Me gustaría ir a las Cataratas, me gustaría conocer la parte de la Patagonia, recorrer un poco todo el país y hacerlo con Antonela y los nenes», dijo. La frase no pasó inadvertida. Y a más de 1.400 kilómetros de Buenos Aires, una ciudad decidió responderle.

Puerto Madryn recogió el guante y transformó esas palabras en una invitación colectiva. Así nació #ElHogarDel10, una campaña impulsada por el destino turístico chubutense que en menos de 72 horas movilizó a vecinos, escuelas, clubes deportivos, empresas de avistaje, operadores turísticos y referentes locales. El mensaje era simple y directo: «Lio, Madryn te espera».

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La convocatoria rápidamente se multiplicó en redes sociales. Cada fotografía y cada video tenían como telón de fondo algunos de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia. Aparecieron carteles frente al Golfo Nuevo, en las playas de El Doradillo, junto a los acantilados de Punta Loma y en distintos rincones de Península Valdés. Detrás de cada imagen estaba el mismo deseo: que Messi elija Puerto Madryn como puerta de entrada a la Patagonia que todavía no conoce.

Uno de los gestos más llamativos llegó desde el mar. Un buzo sostuvo su cartel varios metros bajo el agua acompañado por una frase que resumió el espíritu de la campaña: «Hay personas que forman parte de la historia de un lugar sin haber estado nunca. Leo, durante años llevaste el nombre de Argentina a cada rincón del mundo. Hoy queremos devolverte un poco de todo eso». También una escuela de natación en aguas abiertas decidió sumarse con humor y orgullo local: le ofreció al capitán «la mejor pileta del mundo», el mar patagónico.

La iniciativa sumó además la participación del reconocido fotógrafo de naturaleza Maxi Jonas, radicado en Puerto Madryn y distinguido en 2025 con el premio Best Camerawork en los Global South Video News Awards. Sus imágenes de fauna marina, ballenas y paisajes patagónicos se incorporaron a una campaña que busca mostrarle a Messi aquello que todavía no tuvo oportunidad de descubrir.

«La velocidad con la que se viralizó #ElHogarDel10 refleja el orgullo de nuestra ciudad y las ganas enormes que tenemos de recibir a Leo y su familia», señaló Pablo Tedesco, secretario de Turismo de Puerto Madryn. «Queremos que cumpla su sueño de conocer la Patagonia y qué mejor lugar para empezar que Madryn, donde la naturaleza y el cariño de la gente lo esperan para hacerle vivir una experiencia inolvidable», agregó.

La propuesta sigue abierta y cualquiera puede participar. La mecánica es sencilla: sacarse una foto o grabar un video con un cartel que diga «Lio, Madryn te espera», compartirlo en Instagram, etiquetar a @madryn.travel y a Messi, y sumarse al hashtag #ElHogarDel10.

Mientras tanto, las ballenas francas australes ya comenzaron a llegar a las aguas del Golfo Nuevo para una nueva temporada. Cada invierno repiten el mismo ritual ancestral frente a las costas de Puerto Madryn. Esta vez, sin embargo, la ciudad espera otro visitante ilustre. Uno que recorrió el mundo entero, pero que todavía guarda un viaje pendiente por la Patagonia.

Con Información de Noticias Argentinas