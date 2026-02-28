Mundial 2026: los argentinos no van solo por la Selección, planean viajes de casi 20 noches

Según datos de Airbnb, los argentinos son quienes más búsquedas realizaron a nivel global.

En la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los viajeros argentinos lideran las búsquedas de estadías largas en Airbnb. El promedio roza las 19 noches y más de la mitad de las consultas apuntan a destinos que no son sede de partidos. El fútbol aparece como excusa perfecta para un viaje más amplio, compartido y planificado con anticipación.

La cuenta regresiva ya empezó. Falta todavía para que ruede la pelota, pero en Argentina el Mundial se empieza a vivir con calendario en mano y pestañas abiertas en la computadora. Según datos de Airbnb, los argentinos son quienes más búsquedas realizaron a nivel global para estadías largas durante la Copa del Mundo 2026.

Y hay un dato que dice más que cualquier bandera colgada en el balcón: más de la mitad de esas búsquedas no están directamente vinculadas a las ciudades sede. Es decir, el partido es apenas el punto de partida. Después viene el mapa desplegado, las rutas internas, los destinos secundarios. El Mundial como excusa. El viaje como verdadero plan.

Fútbol, pero también ruta

El patrón es claro. No se trata solo de ver a la Selección y volver. El torneo se transforma en una puerta de entrada a una experiencia más larga, más diversa. La lógica del “ya que estamos” se impone: si se cruza el continente para ver a la Argentina, ¿por qué no sumar playas, parques nacionales, ciudades culturales?

Son quienes más búsquedas realizaron para viajes potencialmente vinculados al Mundial.

Entre los partidos que más impulsan búsquedas aparecen cruces que ya despiertan ansiedad: Argentina vs. Austria, Argentina vs. Algeria, Jordania vs. Argentina, y también encuentros fuertes como Escocia vs. Brasil, Inglaterra vs. Croacia o Colombia vs. Portugal. Incluso partidos de instancias decisivas, como los 16avos y octavos de final, figuran entre los más consultados, aun sin saber qué selecciones los disputarán. El fan argentino especula. Y reserva.

En el mapa de las sedes, algunas ciudades pisan fuerte entre las preferencias argentinas. Dallas, Miami, Kansas City y Atlanta muestran un marcado crecimiento en la demanda. No es casual: combinan estadios, conectividad aérea y oferta turística.

Pero el dato más interesante no está solo en las sedes, sino en lo que ocurre alrededor. Las búsquedas en destinos que no albergan partidos superan el 50%. Eso habla de un viajero que planifica con tiempo, que compara precios, que arma itinerarios circulares. Que convierte el fixture en hoja de ruta.

Jóvenes, en grupo y con camiseta

La Generación Z empuja con fuerza. Son quienes más búsquedas realizaron para viajes potencialmente vinculados al Mundial. Dentro de ese grupo, casi el 90% son varones. Y hay otro rasgo que define esta edición anticipada: se viaja acompañado.

Un 30% prefiere viajar en pareja. Y poco más del 10% proyecta la aventura en soledad.

Casi el 60% busca estadías en grupo. Departamentos amplios, casas compartidas, espacios para varios amigos que se reparten gastos y multiplican anécdotas. Un 30% prefiere viajar en pareja. Y poco más del 10% proyecta la aventura en soledad. La tribuna, parece, empieza en el alojamiento.

En esa misma línea, más de la mitad de las búsquedas relacionadas con el Mundial corresponden a familias y grupos. El torneo aparece como “la oportunidad de una vez en la vida”. Y si es única, mejor vivirla juntos.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila así como algo más que un evento deportivo para los argentinos. Es planificación anticipada, ahorro programado, chats que hierven con links de alojamientos y cálculos de distancias. Es fútbol, sí. Pero también turismo, descubrimiento y experiencia compartida.