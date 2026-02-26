Un paseo que cambia con la marea: arte y mar a minutos de Las Grutas

Si vas a Las Grutas a disfrutar de los últimos días de verano, no te pierdas pasar por este lugar que tiene un encanto precioso. Que además, cambia según la marea esté alta o baja.

A pocos kilómetros de Las Grutas, a menos de 30 minutos, el arte vuelve a ocupar un lugar central en San Antonio Oeste porque distintos puntos de la ciudad se convierten en verdaderas galerías a cielo abierto. El Paseo de Esculturas, recibe nuevas obras y se amplía.

Un paseo para no dejar pasar. Foto: gentileza

La propuesta arranca en el predio de la ex Galme, donde se pueden apreciar obras del artista Fabricio Pichiñan, hasta la costanera ferroviaria frente al Museo Municipal de San Antonio Oeste, que luce esculturas de Eric Griffiths. Hoy el paseo suma nuevas intervenciones de Roxana Gómez y Alejandro Kirnbauer que aportan valor cultural al espacio público.

“La idea empezó cuando se derrumbó la ex Galme Pesquera”, cuenta Marcela Lal, directora de Cultura de San Antonio Oeste, “queríamos que la costanera esté de cara al mar y se convierta en un lindo paseo, tanto para vecinos como para visitantes”.

Además contó que Galme, era símbolo de la actividad pesquera en la década del 70, frente al mar, en la costanera, y su demolición se produjo tras la queja de muchos vecinos por su estado derruido. “Se había convertido en ruinas y realmente se había transformado en un espacio muy peligroso. Fue una decisión política demolerla el año pasado. Ahora la gente puede juntarse ahí, se hacen ferias. Cambió completamente: lo que era un lugar oscuro donde era peligroso acercarse a uno familiar donde los vecinos se juntan a tomar mate, se hacen actividades recreativas, deportivas”.

Hay esculturas en madera y hierro. Foto: gentileza.

Las obras que se encuentran en el Paseo de Esculturas representan animales autóctonos de la zona, de San Antonio Oeste. Hay delfines, peces, hipocampos, aves, y hasta un barco. Estas esculturas ya forman parte del paisaje de San Antonio Oeste y quien vaya se podrá llevar una postal diferente.