Temporada de pesca: nueva oficina en el río Chimehuín, permisos y fuertes multas para los infractores

Nueva oficina a la vera del río Chimehuín.

La provincia del Neuquén se prepara para una nueva temporada de pesca deportiva, una actividad que cada año convoca a residentes y visitantes atraídos por la diversidad de ríos, lagos y lagunas de la región. El inicio está previsto para el 1 de noviembre y, entre las novedades, la Dirección Provincial de Fauna volverá a tener presencia física junto a la boca del río Chimehuín, uno de los lugares históricos para los pescadores.

La inauguración de la oficina está prevista para el 3 de noviembre, dos días después de la apertura oficial. Según explicó el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, el organismo recuperará un espacio que durante años funcionó como puesto de control en ese sector. “En realidad hace alrededor de 15 años que no estábamos ahí, históricamente hubo un puesto, una casilla de Fauna en la boca del río”, recordó.

El año pasado se instalaron cámaras de monitoreo en el lugar para reforzar las tareas de vigilancia. Lagos destacó que la herramienta permitió mejorar el seguimiento, aunque remarcó que contar con personal en el territorio sigue siendo fundamental. “Eso la verdad que nos ayudó muchísimo, pero bueno, no hay nada como la presencia humana en el lugar”, sostuvo.

Alerta por las crecidas de los ríos

De cara a la nueva temporada, el funcionario señaló que las condiciones generales son similares a las del año pasado, pero pidió prestar especial atención a las variaciones meteorológicas e hidrológicas. Las lluvias en la cordillera pueden provocar aumentos repentinos del caudal y modificar las condiciones de los cursos de agua en poco tiempo.

“Obviamente los ríos crecen de un día para el otro, llueve por ahí en la cordillera y vuelven los ríos a tomar agua, entonces más que nada tener cuidado con eso, más que nada por la salud y por la vida de las personas, creo que eso es fundamental para esta temporada”, advirtió.

Por eso, antes de salir a pescar, se recomienda consultar el pronóstico, verificar el estado de los ríos y respetar las indicaciones de seguridad correspondientes a cada ambiente. La prevención es especialmente importante en los sectores donde las condiciones pueden cambiar durante la jornada.

Multas de hasta $390 millones por pescar fuera de las normas

Otro de los puntos que destacó Lagos es la actualización del régimen de multas para quienes incumplan las disposiciones vigentes. Según informó, las sanciones parten de $1.800.000 y pueden alcanzar los $390 millones, de acuerdo con el tipo de infracción y las circunstancias de cada caso.

“Se renovó el decreto de las multas, que era algo que venía pidiendo el gobernador que hagamos ya desde que iniciamos la gestión y este año, ya a partir de la semana pasada, una multa mínima va a valer 1.800.000 pesos hasta una máxima de 390 millones, así que a tener mucho cuidado”, indicó.

Entre las conductas bajo control se encuentra la pesca furtiva, en particular en sectores de embalses donde se detectan capturas que presuntamente se destinan a la comercialización ilegal. El director recordó un procedimiento reciente en el que encontraron 42 truchas en poder de un pescador.

“Si te encontramos como este señor de hace dos semanas atrás con 42 truchas, tenés que saber que vas a tener que pagar una multa bastante importante”, afirmó. Las actuaciones son evaluadas por el tribunal correspondiente, que determina la sanción según las características de la infracción.

Permisos gratuitos para jubilados y pensionados

La emisión de permisos es otro de los aspectos centrales de la organización de la temporada. Lagos informó que ya se otorgaron alrededor de 15.000 permisos gratuitos destinados a jubilados, pensionados, retirados de la Policía y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Además, explicó que quienes tramitaron su permiso el año pasado en Neuquén pueden recibir automáticamente el correspondiente a la nueva temporada por correo electrónico. La modalidad busca simplificar la renovación y evitar que los beneficiarios deban realizar todos los años el mismo trámite.

Neuquén se prepara para la temporada de pesca 2025-2026.

“Es un simple servicio para que el jubilado no tenga que estar haciendo todos los años su permiso de pesca”, señaló. El funcionario también hizo hincapié en la importancia de que los menores conozcan las reglas antes de salir a pescar. Pidió a las familias que los acompañen en la gestión del permiso y en la lectura del reglamento, para que incorporen desde chicos el respeto por las normas que rigen la actividad.

Cuánto cuesta el permiso de pesca en Neuquén

Los permisos para la temporada 2026-2027 ya están disponibles en la plataforma oficial de Caza y Pesca de la provincia. Para realizar el trámite, se debe contar con el DNI o, en el caso de extranjeros no residentes, con el pasaporte.

Valores de los permisos:

Residentes de Neuquén Diario: $12.500. Por 10 días: $25.000. Por temporada: $50.000. Menores de 13 a 17 años, por temporada: $25.000.

No residentes en Neuquén Diario: $50.000. Por 10 días: $140.000. Por temporada: $280.000.



También existen adicionales para determinadas modalidades y ambientes, entre ellos el trolling, las zonas preferenciales y la pesca durante toda la temporada en Laguna Blanca.

El trámite se realiza a través del sitio oficial: https://cazaypesca.neuquen.gob.ar/permisos/.

Qué especies se pueden pescar y hasta cuándo rigen los permisos

La trucha arcoíris, la trucha marrón, la trucha de arroyo y el salmón encerrado están entre las especies más buscadas por quienes practican la pesca deportiva en Neuquén. Según las características de cada ambiente y las disposiciones vigentes, se puede pescar con mosca (fly casting), spinning y trolling.

Aunque los permisos tienen vigencia anual, algunos ríos y lagunas cuentan con períodos de habilitación específicos que finalizan el 1 de mayo de 2027. Por eso, antes de elegir un destino, es importante revisar el reglamento para conocer las condiciones de cada lugar, las modalidades permitidas y las restricciones vigentes.