Ocho años de debate en la Patagonia: sigue frenada una obra clave en cerro Catedral de US$ 30 millones y 2.000 puestos de trabajo

Catedral Alta Patagonia, la empresa concesionaria del centro de esquí del cerro Catedral en Bariloche, proyecta un edificio de 11.530 metros cuadrados en la base que concentrará la estación inferior de la nueva Telecabina Amancay, espacios comerciales, gastronomía y servicios.

Actualmente el edificio de la estación inferior de la Telecabina Amancay (que reúne boleterías, oficinas administrativas, locales comerciales, alquiler de equipos, escuelas de esquí y espacios gastronómicos), conocido como Complejo Plaza Amancay, cuenta con aproximadamente 3.100 metros cuadrados cubiertos, a los que se suma una plaza seca exterior de 1.600 metros cuadrados, totalizando 4.700 mts2.

Frente a esta infraestructura, el nuevo edificio proyectado por CAPSA, de 11.530 metros cuadrados, tendría una superficie cubierta 3,7 veces mayor que la del complejo actual. Como referencia, en el cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, el edificio de acceso a la telecabina, inaugurado este año, cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

La estación permitirá el ingreso y la salida de las cabinas desde el interior del complejo. Gentileza.

El proyecto de modernización de la base del cerro se planea en varios niveles. En el subsuelo se ubican espacios técnicos y depósitos; en la planta baja se proyectan boleterías, estaciones de venta online, locales y un café. Los pisos superiores incorporan lockers, locales comerciales y oficinas de CAPSA, mientras que el nivel más alto reserva una amplia superficie para gastronomía y terrazas. Mirá el render en 360°.

El corazón del edificio será la estación de la nueva telecabina Amancay. Los renders muestran las cabinas ingresando al complejo y un amplio espacio interior de circulación, con escaleras mecánicas y diferentes niveles destinados a servicios y comercios. Desde el exterior, el proyecto propone un volumen de madera y grandes superficies vidriadas ubicado al pie de las pistas.

El equipamiento de la nueva telecabina ya está en el país: se trata de un sistema integral que incluye 68 cabinas para diez pasajeros cada una, además de estaciones, torres, motores y cable. Tendrá capacidad para transportar cerca de 3.000 personas por hora. La cifra representa el doble de las 1.500 que puede trasladar el sistema en la actualidad. Además, el tiempo de viaje se reduciría a un tercio del actual (de unos 15 a cinco minutos), según las estimaciones de CAPSA.

La intervención contempla también los espacios técnicos necesarios para la operación y guarda de las cabinas. Gentileza.

Instalarla no consiste solamente en reemplazar las actuales cabinas. La obra requiere las nuevas estaciones en la base descripta anteriormente y también en la cota de 1.600 metros. Según Helga María Salvatelli, directora de Proyecto de CAPSA, llevar adelante este proyecto requerirá emplear 2.000 personas.

La autorización que todavía falta

La posibilidad de avanzar con el proyecto está vinculada con una discusión que lleva ocho años, desde la renovación del contrato de concesión en 2018: la definición de los parámetros urbanísticos para la base del Catedral.

Los parámetros urbanísticos son las normas que determinarán, entre otros aspectos, cuánto puede construirse, con qué alturas, dimensiones y usos.

En el Municipio admiten que hay pocas expectativas de que se apruebe este año. El primer paso es establecer los parámetros urbanísticos para el área, que actualmente se encuentran “bajo observaciones técnicas” en esa secretaría. Una vez que el Ejecutivo cierre ese proceso, el proyecto deberá pasar al Concejo Deliberante.

Una de las vistas proyectadas muestra la relación del edificio con las pistas y el resto de la base de Catedral. Gentileza.

Desde el gobierno municipal señalaron además que uno de los puntos en análisis es incorporar al contrato determinados beneficios para residentes, de manera que queden establecidos como obligaciones y no dependan de decisiones que puedan variar año a año.

Una alta fuente municipal comentó que en el Ejecutivo entienden que “todavía no está concluido el proceso en el ejecutivo. Se hizo la audiencia pública, pero no se constituyó el Consejo de Planeamiento Municipal que es el de Planeamiento Estratégico, que es el que define las políticas generales y tenemos muchas observaciones al respecto, así que queremos cumplimentar eso, terminar esa etapa y ahí eh si el tema avanzaría para su aprobación o no en el Consejo”.

La propuesta del intendente y sus concejales, “es propulsar que se propongan modificaciones a la concesión o que se revise la concesión en base a un referéndum popular, donde la gente opine, un referéndum vinculante. Esa es la la posición que tiene el intendente y que le ha pedido los a los concejales de PUL para que pongan a consideración del resto de los concejales, a ver qué dice el Consejo de Planeamiento, que luego decidirá, obviamente”.

Hugo Tossio, coordinador general y gerente de Montaña de CAPSA, explicó a Diario Río Negro que estas definiciones son necesarias para avanzar con las construcciones asociadas a las estaciones de la nueva telecabina.

Como antecedente, el 21 mayo de 2026 se realizó una audiencia pública sobre el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental y luego pasó a la Secretaría de Planeamiento de Bariloche donde actualmente se encuentra, según informaron fuentes municipales a Diario RÍO NEGRO.

Tossio explicó que hasta que el Concejo se expida CAPSA no puede avanzar. “Puede ser que el Concejo diga: ‘No, no pueden hacer más de dos pisos’”, ejemplifica.

Octubre, la fecha límite para llegar al invierno de 2027

Mientras continúa ese proceso, el calendario empieza a convertirse en el condicionante. Los equipos de Amancay ya están en el país (link a la nota anterior), pero CAPSA sostiene que necesita contar con la autorización para comenzar las construcciones asociadas al nuevo medio.

Para la empresa, octubre es la fecha límite si el objetivo es que la nueva telecabina esté operativa durante la temporada de invierno de 2027. “La fecha límite es octubre, porque si esto no se aprueba antes no se llega”, afirmó Tossio.

El gerente explicó que una obra que originalmente tenía un plazo estimado de dos años busca ejecutarse en nueve meses y señaló que los trabajos ya deberían haber comenzado.

Según Tossio, si las definiciones no llegan dentro de ese plazo, CAPSA deberá evaluar la postergación del recambio. “No podemos avanzar con el recambio del medio si lo queremos tener operativo para la próxima temporada”, sostuvo.

Las opiniones de los concejales