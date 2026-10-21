Ocho años de debate en la Patagonia: sigue frenada una obra clave en cerro Catedral de US$ 30 millones y 2.000 puestos de trabajo
Octubre es la fecha límite para llegar al invierno 2027 con el proyecto del nuevo edificio de 11.500 m² que cambiará la base, duplicará la cantidad de gente transportada y reducirá un 70% los tiempos de traslado. El equipamiento está en un galpón a la espera de la autorización del Municipio y del Concejo Deliberante de Bariloche.
Catedral Alta Patagonia, la empresa concesionaria del centro de esquí del cerro Catedral en Bariloche, proyecta un edificio de 11.530 metros cuadrados en la base que concentrará la estación inferior de la nueva Telecabina Amancay, espacios comerciales, gastronomía y servicios.
Actualmente el edificio de la estación inferior de la Telecabina Amancay (que reúne boleterías, oficinas administrativas, locales comerciales, alquiler de equipos, escuelas de esquí y espacios gastronómicos), conocido como Complejo Plaza Amancay, cuenta con aproximadamente 3.100 metros cuadrados cubiertos, a los que se suma una plaza seca exterior de 1.600 metros cuadrados, totalizando 4.700 mts2.
Frente a esta infraestructura, el nuevo edificio proyectado por CAPSA, de 11.530 metros cuadrados, tendría una superficie cubierta 3,7 veces mayor que la del complejo actual. Como referencia, en el cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, el edificio de acceso a la telecabina, inaugurado este año, cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.
El proyecto de modernización de la base del cerro se planea en varios niveles. En el subsuelo se ubican espacios técnicos y depósitos; en la planta baja se proyectan boleterías, estaciones de venta online, locales y un café. Los pisos superiores incorporan lockers, locales comerciales y oficinas de CAPSA, mientras que el nivel más alto reserva una amplia superficie para gastronomía y terrazas. Mirá el render en 360°.
El corazón del edificio será la estación de la nueva telecabina Amancay. Los renders muestran las cabinas ingresando al complejo y un amplio espacio interior de circulación, con escaleras mecánicas y diferentes niveles destinados a servicios y comercios. Desde el exterior, el proyecto propone un volumen de madera y grandes superficies vidriadas ubicado al pie de las pistas.
El equipamiento de la nueva telecabina ya está en el país: se trata de un sistema integral que incluye 68 cabinas para diez pasajeros cada una, además de estaciones, torres, motores y cable. Tendrá capacidad para transportar cerca de 3.000 personas por hora. La cifra representa el doble de las 1.500 que puede trasladar el sistema en la actualidad. Además, el tiempo de viaje se reduciría a un tercio del actual (de unos 15 a cinco minutos), según las estimaciones de CAPSA.
Instalarla no consiste solamente en reemplazar las actuales cabinas. La obra requiere las nuevas estaciones en la base descripta anteriormente y también en la cota de 1.600 metros. Según Helga María Salvatelli, directora de Proyecto de CAPSA, llevar adelante este proyecto requerirá emplear 2.000 personas.
La autorización que todavía falta
La posibilidad de avanzar con el proyecto está vinculada con una discusión que lleva ocho años, desde la renovación del contrato de concesión en 2018: la definición de los parámetros urbanísticos para la base del Catedral.
Los parámetros urbanísticos son las normas que determinarán, entre otros aspectos, cuánto puede construirse, con qué alturas, dimensiones y usos.
En el Municipio admiten que hay pocas expectativas de que se apruebe este año. El primer paso es establecer los parámetros urbanísticos para el área, que actualmente se encuentran “bajo observaciones técnicas” en esa secretaría. Una vez que el Ejecutivo cierre ese proceso, el proyecto deberá pasar al Concejo Deliberante.
Desde el gobierno municipal señalaron además que uno de los puntos en análisis es incorporar al contrato determinados beneficios para residentes, de manera que queden establecidos como obligaciones y no dependan de decisiones que puedan variar año a año.
Una alta fuente municipal comentó que en el Ejecutivo entienden que “todavía no está concluido el proceso en el ejecutivo. Se hizo la audiencia pública, pero no se constituyó el Consejo de Planeamiento Municipal que es el de Planeamiento Estratégico, que es el que define las políticas generales y tenemos muchas observaciones al respecto, así que queremos cumplimentar eso, terminar esa etapa y ahí eh si el tema avanzaría para su aprobación o no en el Consejo”.
La propuesta del intendente y sus concejales, “es propulsar que se propongan modificaciones a la concesión o que se revise la concesión en base a un referéndum popular, donde la gente opine, un referéndum vinculante. Esa es la la posición que tiene el intendente y que le ha pedido los a los concejales de PUL para que pongan a consideración del resto de los concejales, a ver qué dice el Consejo de Planeamiento, que luego decidirá, obviamente”.
Hugo Tossio, coordinador general y gerente de Montaña de CAPSA, explicó a Diario Río Negro que estas definiciones son necesarias para avanzar con las construcciones asociadas a las estaciones de la nueva telecabina.
Como antecedente, el 21 mayo de 2026 se realizó una audiencia pública sobre el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental y luego pasó a la Secretaría de Planeamiento de Bariloche donde actualmente se encuentra, según informaron fuentes municipales a Diario RÍO NEGRO.
Tossio explicó que hasta que el Concejo se expida CAPSA no puede avanzar. “Puede ser que el Concejo diga: ‘No, no pueden hacer más de dos pisos’”, ejemplifica.
Octubre, la fecha límite para llegar al invierno de 2027
Mientras continúa ese proceso, el calendario empieza a convertirse en el condicionante. Los equipos de Amancay ya están en el país (link a la nota anterior), pero CAPSA sostiene que necesita contar con la autorización para comenzar las construcciones asociadas al nuevo medio.
Para la empresa, octubre es la fecha límite si el objetivo es que la nueva telecabina esté operativa durante la temporada de invierno de 2027. “La fecha límite es octubre, porque si esto no se aprueba antes no se llega”, afirmó Tossio.
El gerente explicó que una obra que originalmente tenía un plazo estimado de dos años busca ejecutarse en nueve meses y señaló que los trabajos ya deberían haber comenzado.
Según Tossio, si las definiciones no llegan dentro de ese plazo, CAPSA deberá evaluar la postergación del recambio. “No podemos avanzar con el recambio del medio si lo queremos tener operativo para la próxima temporada”, sostuvo.
Las opiniones de los concejales
- Gerardo del Río, del bloque Partido Unión y Libertad (PUL) y presidente del concejo: «El proyecto no ha ingresado al Concejo. Se irá evaluando a medida que avance por las comisiones, una vez que el Ejecutivo lo presente. Vamos a defenderlo junto al Ejecutivo. Hay que ver de qué forma se pueden encontrar voluntades para su aprobación».
- Samanta Echenique, de Juntos por el Cambio: «Estoy de acuerdo en tratar todos los proyectos. Mantener al cerro Catedral como un producto competitivo en relación a los demás centros de esquí de la zona implica pensar en una inversión constante y en una experiencia completa para el esquiador. Tanto la licitación original como las sucesivas adendas constituyen una sumatoria de normativa que regula las relaciones de la empresa concesionaria con el municipio. Dentro de todas esas cláusulas, existen algunas que específicamente se relacionan con la posibilidad del desarrollo del cerro no sólo desde el punto de vista de la concesión de medios de elevación».
- Facundo Villalba, del bloque Primero Bariloche: «Si es a través del rango 1 que plantearon con Cortés, no estoy de acuerdo».
- Laura Totonelli, del bloque Juntos Somos Río Negro: «Estaría de acuerdo en analizar individualmente» cada AOC (área de ocupación concentrada) o proyecto en sí mismo. Consultada respecto de la posibilidad de tratar el tema este año, afirmó que «depende del impulso que le brinden al proyecto. Tiene que pasar por Comisiones y sesión, y las comisiones más importantes las maneja el oficialismo».
- Roxana Ferreyra, del bloque Nos Une: «Actualmente no hay ningún proyecto en el concejo. Al Plan Director que conocemos, mi respuesta es un absolutamente no. No nos hemos sentado a trabajarlo. Detectamos falencias en el proyecto y cosas que no quedan claras. Desde mi bloque trabajamos para el pueblo barilochense y no para una empresa privada. Hay otra discusión de fondo que es cómo se distribuye la riqueza, y hasta ahora los bolsillos se los viene llenando Capsa. Todo se va a dirimir cuando el proyecto llegue al Concejo».
- Lucas Pérez, del bloque Bariloche Suma: «Para tomar una decisión hay que analizar distintos factores y no sería responsable de mi parte responderte por si o no ya que hay mucho para analizar cómo los parámetros, la planificación, el impacto ambiental. En primer lugar tengo que ver qué proyecto se presenta y analizarlo».
- María Coronado, del bloque PUL: «El proceso administrativo respecto del cual se hizo una audiencia pública aún no está concluido. La secretaria de planeamiento debe convocar y formar el CPE (Consejo de Planificación Estratégica). Finalizado este proceso administrativo, se podría enviar al Consejo Deliberante para su tratamiento. Cuando ingrese el expediente y ante la importancia que este proyecto tiene para el destino de la ciudad. Tendría de definirse en una consulta popular».
- Juan Pablo Ferrari, presidente del bloque Juntos Somos Rio Negro: «Hay que dar la discusión. Como cualquier otra zona de la ciudad, los parámetros tienen que estar para ponerla en valor. Bariloche tiene el mayor de los problemas que es que es una ciudad que no está planificada»
- Julieta Wallace, del bloque Incluyendo Bariloche: «Ya manifesté públicamente que así como está planteado el proyecto no lo voy a acompañar, respecto de los parámetros de las ocho áreas de ocupación concertadas distribuidas en toda la montaña».
- Tomás Hercigonja, del bloque PUL: «De ninguna manera. El Catedral es para esquiar en invierno y disfrutar en verano».
- Norma Aguirre, del bloque Incluyendo Bariloche (reemplazante de Leandro Costa Brutten), al cierre de esta nota aún no había emitido su opinión.
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