Arranca la temporada baja en cerros neuquinos: ¿Cuánto sale y por qué se viene el mejor mes para ir a esquiar?

La primavera se acerca y la nieve acumulada en las pistas se encuentra en un punto ideal. En esta época, es más probable que te toquen días soleados. Quienes esquían saben que hacerlo bajo un cielo azul es un verdadero lujo y como si fuera poco, también bajan los precios. Para septiembre los cerros de esquí de Neuquén, también esperan recibir afluencia de público chileno, ya que el país vecino vive sus fiestas patrias, con una semana de asueto, y muchas veces aprovechan en los cerros argentinos.

Gustavo Sopelana, profesor de educación física e instructor de esquí, que trabaja en Cerro Chapelco de San Martín de los Andes desde los 15 años, tiene 41 temporadas vividas y hoy es director de la escuela de esquí de adultos. Con voz autorizada en la materia, cuenta cómo comenzó su historia en los cerros y brinda detalles de cómo es esquiar en estos días.

“Nos vinimos a vivir acá con mis padres a los 11 años y empezamos a esquiar. Todos mis compañeros de secundaria hacían el curso de instructores y como siempre me gustó el deporte, aprobé y empecé la carrera en el Club Lácar y de ahí me pasé a la empresa en Cerro Chapelco. Todas las temporadas estuve acá y dos años fui a trabajar a Austria”, arranca Gustavo, uno de los instructores más antiguos de la provincia de Neuquén.

Asegura que por lo general esquiar en septiembre es un placer por la buena nieve y el buen clima. “La nieve puede ser más pesada, húmeda, pero en primavera, cuando ocurren heladas en la noche y días de sol en la mañana, hay un rango horario de 10:30 a 14 en que la nieve se presenta ideal, y es muy fácil de esquiar”, relata.

Chapelco es un centro de esquí familiar. Tienen la escuela de esquí con servicios para toda la familia con 230 instructores entre esquí, snowboard y jardín de nieve. Asegura que “la difusión fue tan buena, que seguimos llenos de gente. Julio es alta temporada, porque coincide con las vacaciones de invierno. Siempre la primera y segunda semana de agosto baja un poco, pero este año no bajó nada, se mantuvo a tope hasta el día de hoy que está el cerro lleno”, dice.

Cuando Chapelco tiene toda su área con nieve, de la cima a la base, como pasa ahora, no se nota tanto la cantidad de gente, y no impacta en las colas porque se distribuye bien. La cantidad de nieve en este invierno fue espectacular, aseguran. Algunos sostienen que desde 2015, no había tanta. Creen que se llegará con nieve a octubre.

Las mañanas de primavera se calientan rápidamente; las tardes de primavera se enfrían aún más rápido. Si estás deseando dejar la campera, no lo hagas. Cuando se va el sol, refresca. Voy

Gustavo y su familia lo analizan. “Siempre cae una nueva nevadita, mis hijos, mi mujer, son esquiadores y hoy veníamos con ellos para el cerro, diciendo que cuando creemos que la primavera ya está instalada, cae otra y nos da nieve nueva. Eso creo que nos va a garantizar una larga temporada”, cuenta.

Mucho tiempo, y del bueno, para esquiar

También la cantidad de turistas sorprende. Con los vuelos directos al aeropuerto de Chapelco llegaron muchos más brasileros que otros años.

En este sentido, el ministro de Turismo de Neuquén, Sandro Badilla realizó esta semana un balance de la temporada invernal en la provincia y aseguró que “en la temporada alta de 3 semanas que coincidió con las vacaciones de todas las provincias del país tuvimos picos de ocupación del 90%”.

En el mismo sentido, el ministro señaló que: “luego de concluida la temporada alta, hemos tenido una ocupación que se ha mantenido estable” – y remarcó que – “está siendo un gran invierno para la provincia del Neuquén, y la gran cantidad y calidad de nieve que tenemos en nuestra cordillera nos hace pronosticar que la temporada se va a extender por lo menos hasta fines de septiembre, principios de octubre”.

Para finalizar Gustavo relata: “Es importante recordar las medidas de seguridad en la montaña. Siempre usen cascos, guantes y respeten el nivel de esquí y su velocidad, eso es importante para no sufrir ni provocar accidentes».

Hacer deporte de cara a la naturaleza y disfrutar del aire libre justo antes de una nueva explosión de flores y brotes resulta muy inspirador, sobre todo cuando se hace dentro de un bosque. “Disfrutar de la nieve y el sol de septiembre, cuando empieza a brotar el bosque, que es característico de acá es maravilloso, algo mágico diría”, concluye Gustavo.

Chapelco

La temporada baja comienza el 4 de septiembre y bajan los precios. El pase diario para mayores, sale $7800 y menores $6200. A eso deben sumar el alquiler de equipos para mayor, por día: $4100 y menor $3300 (esquí) y $ 5000 (snowboard).

Cerro Bayo de Villa la Angostura, desde hoy comienza la temporada baja.

En caso que vayan toda la semana, por 7 días consecutivos un mayor pagará: $41000 y un menor $ 32800. Chapelco tiene ofertas especiales para residentes de la localidad, y también de Río Negro y Neuquén. Por ejemplo, un FlexiPass 3, valido para invierno 2022 por 3 días consecutivos ó no, sale $11400 para mayores y $10500 menores.

Se accede en: www.chapelco.com. Quienes realizan la compra on-line pueden pagar con tarjeta en 6 cuotas sin interés.

Cerro Bayo

Cerro Bayo de Villa la Angostura vive un invierno con gran afluencia de turistas. En el cerro de Villa la Angostura, según lo que publica en su página, desde hoy comienza la temporada baja.

Saldrá: pases diarios para adultos $6500 y para menores $5100 (bajaron más de 1000 pesos). El alquiler de equipos sale, la línea más económica, $4300 por día para mayores, y $3900 juniors.

Si el plan es semanal, obtendrás un descuento. Por $ 34100 mayores y $ 26800 menores la pasarás genial. A lo que deberás sumar equipos, tienen promos por seis días desde $23000 mayor y $21200 juniors.

El cerro ofrece planes Ski Week, que incluyen: alojamiento, traslados al cerro, medios de elevación. En la web www.cerrobayo.com.ar se encuentran disponibles los pases, y paquetes turísticos.

Cerro Caviahue

El centro de esquí de Caviahue entra en temporada especial hasta el 23 de septiembre. Para ir a esquiar la semana que viene el pase diario, será de $6000 para mayores y menores $4800. El cerro Caviahue está a unas diez cuadras del centro de la villa.

El centro de esquí de Caviahue entra en temporada especial.

A eso deberás sumar el alquiler de equipos, para mayores, completo (botas, bastones, esquí o snowboard) si los alquilas por día: es de $3900 (esquí y snowboard) y menores $3200.

Los pases semanales, salen $32200 mayores y $25800 . El cerro, ofrece hospedaje en tres alojamientos. Todo disponible en: www.caviahue.com.

Lago Hermoso

Un nuevo centro de esquí nace en San Martín de los Andes estas vacaciones de invierno: Lago Hermoso Ski & Resort abrió sus puertas en plena Ruta de los Siete Lagos. Para llegar, transitarás 35 km por un camino de ensueño y a la derecha verás el portal de entrada del lugar.

Lago Hermoso, el nuevo cerro para esquiar cerca de San Martín.

El pase para peatón sale $2500 (mayores ) y $2000 menores. Medio día (a partir de las 13) $4900 (mayores) y $3900 (menores). El pase diario $5900 (mayores) y $4900 (menores). A eso le deberás sumar el alquiler de equipos. Por ejemplo, el equipo de esquí sale $4900 (mayores) y $3900 (menores).

Batea Mahuida

En el centro de esquí de Villa Pehuenia Moquehue, la temporada baja comenzó el fin de semana y seguirá hasta el cierre. El pase por el día completo sale $3.200 y los medios de elevación $2800.

Deberás sumar el alquiler de equipos, el día completo a $2100. Si querés tomar clases, como mínimo te saldrá $3400 para una hora individual y $2800 grupal, máximo 5 personas. Jubilados y menores de 10 años, no abonan pase. Hay descuentos a contingentes.

Parque Batea Mahuida: la temporada baja comenzó ayer.