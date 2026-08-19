Hasta 20% de descuento para viajar a uno de los destinos más buscados de Río Negro

El Bolsón combina paisajes cordilleranos, gastronomía y actividades para disfrutar durante todo el año.

Para quienes viven en Río Negro, El Bolsón suma un motivo más para hacer una escapada a la cordillera. El programa “Rionegrinos en Ruta” permite acceder a descuentos del 10%, 15% y hasta 20% en servicios turísticos y comercios adheridos, con un único requisito: presentar el DNI que acredite domicilio en la provincia.

La propuesta alcanza a hoteles, cabañas, hosterías, aparts y campings, además de restaurantes, cervecerías, cafeterías, excursiones guiadas, actividades de aventura, agroturismo y propuestas de montaña. También participan comercios de productos regionales, chocolates, artesanías y souvenirs.

A diferencia de las promociones que se concentran en determinados períodos, “Rionegrinos en Ruta” mantiene su vigencia durante los doce meses del año, convirtiéndose en una opción para planificar escapadas de fin de semana, aprovechar feriados largos o viajar durante la temporada media y baja. Los descuentos se aplican sobre las tarifas vigentes y pueden abonarse en efectivo, con tarjetas de débito o mediante billeteras virtuales, según la modalidad de pago que tenga establecida cada establecimiento adherido.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para utilizar el descuento hay que consultar previamente la nómina de establecimientos adheridos en el sitio oficial de Turismo de El Bolsón, realizar la reserva o contratación directamente con el prestador y presentar el DNI al momento del pago.

La propuesta busca facilitar el acceso a los servicios turísticos y, al mismo tiempo, promover el movimiento durante todo el año. Todos los comercios y prestadores que participan del programa cuentan con habilitación formal y estándares de calidad, lo que permite a los visitantes acceder a los beneficios con la seguridad de contratar servicios dentro de la oferta turística habilitada de El Bolsón.

El cerro Perito Moreno ofrece nieve, pistas y 25 kilómetros esquiables durante esta temporada de invierno.

Mucho para hacer

La promoción se suma a una temporada de invierno que encuentra al destino con múltiples opciones para recorrer sin apuro. El valle de El Bolsón, ubicado a menor altitud que la región cordillerana, ofrece un clima invernal más amable para caminar por senderos y descubrir paisajes a pocos minutos del centro.

Una de las alternativas es el cerro Amigo, al que se puede llegar caminando o en vehículo. Desde su mirador se obtiene una panorámica de 360 grados sobre la ciudad, el valle, la cordillera nevada y el cerro Piltriquitrón. Para los amantes de la nieve, el cerro Perito Moreno atraviesa una muy buena etapa, con nieve fresca y pistas acondicionadas desde la cumbre hasta la base.

El recorrido puede continuar hacia el cerro Piltriquitrón y el Bosque Tallado, que durante el invierno adquieren una postal particular con las esculturas y los árboles cubiertos de blanco. Así, entre montaña, nieve, gastronomía y productos regionales, El Bolsón te invita a descubrirlo.

Esquiar en el Cerro Perito Moreno

El cerro Perito Moreno atraviesa uno de los mejores momentos del invierno, con la montaña completamente operativa, 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y 10 medios de elevación. Las nevadas que comenzaron a fines de junio permitieron consolidar la temporaday las condiciones actuales permiten esquiar hasta el estacionamiento.

Entre las novedades se encuentra la próxima inauguración de una aerosilla cuádruple, que permitirá ampliar la capacidad del centro. La agenda suma hoy la tradicional bajada de antorchas, organizada junto al Club Andino Piltriquitrón, con chocolate y vino caliente en la base para festejar el día del niño.