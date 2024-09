Norte de Neuquén: entre deshielos y flores, las caminatas de primavera

La primavera es muy bonita en todos lados, pero especialmente en el norte de la provincia de Neuquén. Ahí, todavía se ve la nieve, pero también las flores que nacen en ésta época del año que de a poco, pintan de verde el paisaje.

Para no perderse ninguna excursión, para agendar y planificar, acá una guía para disfrutar de los mejores senderos y trekkings en el norte de Neuquén.

Dos opciones para conocer el Cerro Corona:

Héctor Leiva de Geo Tracker recomienda tres excursiones. La primera, el Cerro Corona, en Huinganco, que tiene dos opciones para hacer: ir a la Laguna del Cerro Corona – que es de menor exigencia física – o a la cumbre. Las dos son actividades del día.

En términos generales se sale de a grupos entre cuatro y ocho personas, pero se adaptan a la cantidad que quieran vivir la experiencia.

Conocer la Laguna del Cerro Corona implica una caminata de entre cuatro y seis horas, ida y vuelta. “Para llegar hay que transitar un típico cajón de cordillera del norte neuquino, se pasan mallines haciendo cruces de arroyos y se costea todo el arroyo que sale de la laguna”, cuenta Héctor, “y cuando llegamos a la laguna, en esta época, se ve todo un circo de picos y agujas, todo nevado, que terminan confluyendo en la laguna. Es hermoso”.

Para hacer la otra excursión, para llegar a la cumbre del Cerro Corona hay que caminar unas diez horas. “Cuando llegas tenés una vista de 360”, explica Héctor, “ves todo lo que es la cordillera limítrofe, donde está el Paso Pichachén, ves todos los volcanes del lado chileno, todo lo que es la Sierra Velluda y yéndote hacia el sur ves hasta el Tolhuaca. De todos los volcanes chilenos tenés una vista panorámica gigante”.

Cruce de la Cordillera del Viento en Neuquén:

Otro trekking para hacer en esta época del año es: el cruce de la Cordillera del Viento, el cordón montañoso que está al este de la cordillera y del límite con Chile. Esta excursión suele empezar en Tricao Malal y después de tres días de caminata y disfrute del paisaje se termina en Huinganco o Colomichico.

“Muchas veces transitamos las mismas rutas que usan los arrieros para cruzar en sus veranadas, o en sus invernadas”, suma Héctor, “es una travesía que vas durmiendo muchas veces en los puestos de veranada, que en esta época no hay nadie porque los arrieros todavía no pasan”. Esta excursión, por más que lo parezca, no tiene mucho ascenso, por eso es una actividad para cualquiera que haga medianamente ejercicio. Lo que sí: cada uno se transporta su propia carpa y alimentos.

El norte de Neuquén tiene paisajes únicos. Foto: Geosenderos Neuquén

Conocer la Laguna Aquihuecó en primavera:

El tercer sendero que elige Héctor para sugerir es la Laguna Aquihuecó, un trekking de dos días, con noche en carpa al lado de la Laguna. Es una caminata más liviana que la de la Cordillera del Viento.

“Está bueno hacer esta caminata ahora porque en esta época empezás a ver todo el deshielo que se transforma en agua. Por ahí llegas y ves la mitad de la laguna con hielo y la otra con agua”.

Los Bolillos, un paseo único:

Daniel Hernández de Rumbo Norte desde Varvarco sugiere otra actividad para hacer en esta época: Los Bolillos. Y lo cuenta así: “Es una actividad de mediodía en donde salimos desde acá, vamos 14 kilómetros en vehículo hasta Los Bolillos y de ahí hacemos un trekking familiar de dos horas”. Al llegar, el paisaje que espera es único: “es un valle de formación rocosa de piedra pómez. Que tiene distintas formas, producto de la erosión. Es hermoso ver la inmensidad del Valle”.Esta excursión dura dos horas y media en total. Incluye el guía habilitado y los seguros correspondientes.



Hacer la Huella Minera del Carbón en Buta Ranquil:

La última excursión para disfrutar del norte de Neuquén viene de la mano de Eduardo Vega, de Geosenderos Neuquén, que combina la geología, la docencia y el senderismo. La propuesta es hacer la Huella Minera del Carbón, que se ubica en Buta Ranquil en el extremo norte de la Yesera del Tromen. La excursión implica caminar entre minerales, en un paisaje lunar, formado por yesos, anhidritas, calizas y fósiles marinos.

“En este lugar”, explica Eduardo, “se localizan las Minas de Carbón (Asfaltita) La Tungar y La Riqueza, y el cerro de los Cristales (con Diamantes Herkimer). La huella minera fue utilizada por la empresa alemana Tungar S. A. a mediados del siglo pasado para transportar el mineral extraído, y hoy todavía encontramos labores mineras, piques, chiflones ruinas y estructuras de las edificaciones como el “búnker de los alemanes”.

A mitad de caminata se disfruta de unos mates frente a las cristalinas aguas mineralizadas de la Laguna Verde. Y también de un rico asado en un puesto de veranda. “Vamos caminando y haciendo paradas”, explica, “yo voy explicando lo que vemos, la laguna, los minerales, sacamos fotos, vemos las aves, en esta época hay mucha variedad de patos y hay hasta flamencos”. La caminata tiene un recorrido de cuatro horas. Se parte temprano y se retorna al medio día.

El norte de Neuquén es amplio y variado. La primavera invita, como cualquier época del año, a visitarlo.

Contactos:

Para contactar a Eduardo Vega, se puede escribir a: “Geosenderos Neuquen” por Facebook o a @edu.jvega por Instagram.

Para comunicarse con Héctor Leiva se le puede escribir vía Instagram a geotracker_ y vía Facebook a GeoTracker0.

Para hablar con Daniel Hernández de Varvarco, integrante de Rumbo Norte se lo encuentra en Instagram como turismo.rumbonorte