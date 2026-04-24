Marcos Senesi tiene un acuerdo con Totteham y será refuerzo si se salva del descenso

Así como Cristian Cuti Romero muy posiblemente se marche de Tottenham una vez finalizada la temporada y busque un nuevo rumbo para su carrera, Marcos Senesi, compañero suyo en la Selección Argentina, llegó a un principio de acuerdo con los Spurs para sumarse después del Mundial. Aunque con una condición: solo llegará si se salva del descenso.

Hace ya tiempo que el desempeño y la constante evolución del central zurdo despertaba elogios e interés en Londres. En Bournemouth no es un defensor más: es el capitán y una de las máximas figuras del plantel.

Si bien había estado en la órbita de gigantes como Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus y Borussia Dortmund, se comprometió a jugar en el equipo que hoy lamenta la lesión de Cuti.

Se trata de un pacto de caballeros, de palabra, por lo que todavía no hay nada firmado. Su fichaje se concretará a mediados de año, cuando se marche libre de los Cherries, siempre y cuando Tottenham permanezca en la Premier League.

Actualmente, los Spurs se ubican con 31 unidades en el puesto 18 en el campeonato inglés, en zona de descenso, pero a solo dos unidades de West Ham, que momentáneamente se está salvando.

En la última fecha no pudieron aguantar el triunfo y terminaron lamentando el empate agónico 2-2 frente a Brighton. En la siguiente recibirán a Leeds en un duelo clave.

En cuanto a Senesi, de 28 años, viene exhibiendo un destacado nivel en el fondo de Bournemouth y sueña con meterse en la lista de 26 jugadores de la Selección que competirán en la próxima Copa del Mundo. En caso de tener el visto bueno de Lionel Scaloni, llegará con rodaje y la confianza por las nubes.

En la actual temporada ya disputó 35 partidos y repartió cinco asistencias, número llamativo teniendo en cuenta su posición en la cancha. También participó en dos amistosos con Argentina: el 1-0 ante Venezuela y el 2-1 frente a Mauritania.