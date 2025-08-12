Norte Neuquino: una travesía que revive la huella minera y geológica

La Travesía por la Huella Minera recorre minas que operaron durante la Segunda Guerra Mundial al pie del volcán Tromen.

Agosto es un mes para calzarse botas y adentrarse en un paisaje que guarda secretos del pasado y maravillas naturales. En en norte neuquino, cerca de Buta Ranquil, una caminata invita a recorrer el Sendero de la Huella Minera de Asfaltita, donde se mezclan la historia de minas de carbón de mediados del siglo XX con la belleza singular de minerales y fósiles, de un paisaje que parece detenido en el tiempo.

Esta ruta, que será transitada nuevamente el 16 de agosto, fue escenario de la actividad de la empresa alemana Tungar S.A., operativa durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, las ruinas y restos de edificaciones mineras, piques y galerías derrumbadas cuentan esa historia entre la imponente geografía al pie del volcán Tromen.

Son tres horas de caminata que permiten descubrir minas con nombres emblemáticos como La Tungar, La Riqueza, Curaco-Aquinco y los famosos Diamantes Herkimer, en una zona donde montañas de yeso, anhidrita, caliza y calcedonia conviven con fósiles marinos y paisajes que parecen de otro mundo.

La excursión es guiada por Eduardo Vega, especialista en senderismo y geología, con salida desde Buta Ranquil.

El recorrido también regala momentos de pausa y disfrute: a mitad de camino, la Laguna Verde invita a sentarse y compartir unos mates con el reflejo de sus aguas mineralizadas; y al final, en el puesto de veranada La Escalona, un asado espera para reponer fuerzas rodeado de historias y naturaleza.

Durante la travesía, te contarán sobre el volcán Tromen, su importancia histórica y geológica, y podrás observar todos sus atractivos en detalle. “Tromen” proviene del vocablo mapuche que significa “Laguna de la totora”, explica Eduardo Vega, guía de turismo habilitado en la zona de Buta Ranquil y geólogo especializado.

La salida es a las 8, con punto de encuentro en la Oficina de Informes Turísticos de Buta Ranquil, en la intersección de la Ruta Nacional 40 y Avenida Jadull.

Para sumarse, la agencia Geosenderos, liderada por Eduardo Vega recibe consultas y reservas por WhatsApp al +54 9 2942 556757, correo neuquino.vega@gmail.com o Facebook @Geotureduardo Geosenderos Neuquén.