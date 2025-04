Para aprovechar: las ofertas más atractivas en Chile antes de Semana Santa y las nuevas restricciones

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, los comerciantes y empresarios de Chile prepararon una serie de ofertas para atraer a los turistas argentinos, quienes aprovecharán los descuentos de hasta el 50% en productos de tecnología, hogar y más. Te contamos los detalles.

La expectativa es que este fin de semana largo sea una oportunidad única para realizar compras antes de la implementación de las nuevas restricciones fiscales que entrarán en vigencia en julio, impuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Descuentos irresistibles en Chile: las mejores ofertas

Los descuentos en equipos de cocina, televisores, celulares, zapatillas deportivas, indumentaria y notebooks oscilan entre un 50% y 70% dependiendo de la marca y modelo. Las grandes tiendas como Ripley, Falabella, París y los supermercados Líder y Jumbo lanzaron ofertas agresivas para atraer a los turistas.

Por ejemplo, en el supermercado Líder se destacan promociones en artículos de cocina, como una aspiradora ciclónica a solo $59.990 CLP (un descuento significativo desde los $71.948 ARS), o un horno eléctrico para pizzas y asados a $72.056 CLP, rebajado desde $54.039 ARS.

Además, se suman otros descuentos en electrodomésticos, utensilios de cocina y hasta productos alimenticios como el lomo vetado, que se ofrece a $21.884 CLP por 1,2 kg.

Compras en Chile: anticiparse a las nuevas restricciones de ARCA

Desde la salida del cepo y con la flexibilización de las compras al exterior, los turistas argentinos se volcaron con fuerza a Chile, no solo por sus atractivos turísticos, sino también por las oportunidades de shopping.

No obstante, a partir de julio, ARCA implementará una nueva fase de control fiscal que podría generar complicaciones a quienes no tengan sus cuentas fiscales al día. Las compras realizadas en el exterior mediante tarjeta de crédito serán más transparentes, lo que podría afectar a los turistas cuyos ingresos no coincidan con sus consumos.

Si bien el tope de compras para los viajeros terrestres está en 300 dólares y 500 dólares para quienes viajan por aire, el uso de tarjeta de crédito sigue siendo la opción más conveniente para evitar recargos e impuestos adicionales. Sin embargo, el sistema de «stop debit» permitirá evitar el 30% de recargo por el dólar tarjeta, siempre y cuando el pago se realice con dólares depositados en una cuenta de ahorro.

El panorama de compras en Chile: un boom de turismo de compras

En cuanto a cifras, el turismo de compras a Chile se incrementaron significativamente. En enero de 2025, el uso de tarjetas de crédito por parte de argentinos en el país vecino aumentó un 541%, marcando un récord desde 2018.

Entre marzo y abril de 2024, la entrada de turistas argentinos creció más del 80%, con un fuerte aumento en el segundo semestre de ese año.

Este fenómeno continúa en 2025. En enero, siete de cada diez turistas extranjeros en Chile fueron argentinos. Según datos de la Subsecretaría de Turismo, se estima que en marzo pasado, entre 3.000 y 4.000 viajeros cruzaron diariamente el paso Cristo Redentor, la principal ruta que conecta Argentina con Chile.

Con información de Noticias Argentinas