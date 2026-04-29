Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán y Ucrania y analizaron posibles salidas diplomáticas

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron este miércoles una conversación telefónica centrada en los conflictos en Medio Oriente y Europa del Este, con foco en las guerras en Irán y Ucrania.

Según informó el Kremlin, el diálogo se extendió por aproximadamente una hora y media y tuvo un tono “franco y profesional”. Durante el intercambio, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de avanzar hacia soluciones diplomáticas, aunque con diferencias en torno a los mecanismos concretos.

Rusia reafirmó su voluntad de apoyar “plenamente” los esfuerzos para alcanzar una salida pacífica en la crisis con Irán, y planteó distintas iniciativas vinculadas al programa nuclear de Teherán. En ese marco, Putin incluso sugirió que Moscú podría colaborar en la gestión del uranio enriquecido iraní, una propuesta que Trump decidió descartar.

El mandatario estadounidense confirmó el contacto y sostuvo que mantuvieron “una muy buena conversación”, en la que también se abordó la posibilidad de que ambos conflictos puedan resolverse en plazos similares. “No lo sé, tal vez tengan un calendario parecido”, señaló ante la prensa.

Ucrania y Medio Oriente, en agenda

En relación con la guerra en Ucrania, se discutió la posibilidad de un alto el fuego coincidente con el Día de la Victoria, el 9 de mayo, una fecha simbólica para Rusia. Trump manifestó su apoyo a la idea de frenar las hostilidades, mientras que Putin insistió en que los objetivos militares de su país se cumplirán, preferentemente mediante negociaciones.

Sobre Medio Oriente, Moscú advirtió sobre las consecuencias de una eventual escalada militar por parte de Estados Unidos o Israel contra Irán, y remarcó la necesidad de sostener el alto el fuego vigente.

El intercambio también dejó en evidencia la estrategia dual de Washington: mantener abierta la vía diplomática mientras sostiene la presión política y militar, en un escenario global marcado por la inestabilidad y el impacto en los mercados energéticos.