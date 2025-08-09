Paseo a caballo y comida casera a orillas del río en Senillosa: el plan para este fin de semana

Un grupo de cabalgantes recorre el sendero del complejo El Cisne, junto al río en Senillosa, Neuquén. El paseo combina naturaleza autóctona y tranquilidad, con la oportunidad de disfrutar una merienda o almuerzo casero en el mismo predio. Foto gentileza.

En el complejo El Cisne, ubicado en el kilómetro 1259 de la Ruta 22, en Senillosa, los visitantes pueden vivir una experiencia que combina naturaleza, tranquilidad y gastronomía casera, a pocos minutos de la ciudad de Neuquén.

El Cisne en Senillosa: una propuesta para toda la familia

La propuesta comienza con una cabalgata guiada de 45 minutos a 1 hora, en un recorrido que atraviesa sectores arbolados, plantaciones y zonas donde se pueden ver vacas, ovejas y aves.

Cada salida se organiza para grupos

de hasta siete caballos y los menores de hasta 5 años pueden participar junto a un adulto, abonando la mitad del valor.

Al finalizar el paseo, el visitante puede elegir entre dos opciones gastronómicas elaboradas con productos del propio campo o de vecinos de la zona:

incluye una picada, empanadas y flan casero (bebidas aparte). Merienda: chocolatada o infusión, tortas fritas, pan casero con manteca y dulce, queso y jamón, alfajores y pastafrola.

“Somos una familia que atiende todo junto a nuestros hijos. Le ponemos mucho cariño y energía”, cuenta Maricel, una de las anfitrionas del complejo.

La actividad se realiza con reserva y seña previa para garantizar un grupo reducido y un paseo relajado.