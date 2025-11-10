¿Bandera verde en Las Grutas? Lo que se sabe hasta ahora

Playa Unión, Rawson provincia de Chubut, este verano 2025 – 2026 hará historia: incorporará la bandera verde al sistema de señalización para deportistas y visitantes. Se trata de una bandera que ya se usa en Europa y que el Concejo Deliberante local aprobó. ¿Qué pasará en Las Grutas? ¿Se implementará?

La bandera verde se izará por primera en Argentina en el balneario Playa Unión durante esta temporada que comienza el 6 de diciembre y se extenderá hasta el 8 de marzo. Su implementación busca una convivencia más segura entre los bañistas y quienes practican deportes náuticos como el surf, el kayak y el kitesurf.

La bandera verde indicará dónde y cuándo se permiten los deportes náuticos en el balneario. No estará fija, sino que se izará en sectores específicos para indicar que, en ese momento, los deportistas pueden practicar su actividad de manera segura.

En Las Grutas la situación será diferente a Playa Unión. «Por el momento no vamos a implementar la bandera verde», aseguró Mauro Scalesa, coordinador del Cuerpo de Guardavidas de la Municipalidad de San Antonio Oeste. El motivo es simple: no recibieron ninguna documentación a nivel nacional ni provincial que les sugiera implementarla. “El último cambio que hicimos fue hace casi diez años con la bandera de tormenta eléctrica. En ese momento hubo varios accidentes y el hecho desencadenante sucedió en Villa Gesell donde cayó un rayo en la playa y fallecieron dos personas y otras quedaron heridas”, contó.

“Cuando se hace cualquier modificación de banderas tiene que estar sustentada en una reglamentación de Estado, un Decreto, una ley, una ordenanza del Concejo Deliberante local”, detalló.

En Las Grutas las actividades náuticas son controladas por Prefectura. «Ellos son los que dicen si una embarcación deportiva o un kayak o un kitesurf puede entrar al mar y en qué condiciones”, explicó Scalesa.

Además, especificó que en Las Grutas hay determinados sectores donde algunas embarcaciones tienen prohibido entrar al mar y en otros tienen que pasar por un determinado control. “Hay un canal que está boyado donde hacemos el control conjuntamente con Prefectura”, detalló.

Incluso, Las Grutas no tiene las mismas necesidades que Rawson y de hecho la incorporación de la bandera verde no es una necesidad. Así lo explicó Mauro Scalesa: “De alguna manera ya lo tenemos reglamentado. Si se mete un kayak al balneario y hay gente, lo sacamos. Y si hay alguna dificultad, llamamos a Prefectura por handy y en dos segundos lo sacan. Tenemos un trabajo en conjunto con Prefectura. Es como que estamos un paso adelantado de Rawson”.

Las embarcaciones y las personas que desean hacer deportes náuticos en Las Grutas deben descender a la playa por la tercera Bajada. Allí se les hace el control de seguridad y una vez en el agua deben ir a 200 metros mar adentro para evitar el contacto con los bañistas. También deben retirarse del agua por mismo lugar donde ingresaron.

Qué significa el color de cada bandera en Las Grutas

Hay distintas banderas que regulan la actividad y la comunicación en las playas. Scalesa enlistó las que se usan en Las Grutas y explicó su significado:

–Bandera celeste: significa mar bueno.

–Bandera color amarillo y negro: significa mar dudoso.

–Bandera color rojo: significa prohibido bañarse. “Que la ponemos en muy pocas ocasiones. La usamos generalmente cuando, por las mareas extraordinarias, no queda playa».

–Bandera negra con un rayo banco: significa evacuación de playa por tormenta eléctrica. “No necesariamente tiene que estar lloviendo y no necesariamente tiene que haber viento. La usamos cuando van a caer rayos. La conducción de la sal es lo favorito para la electricidad. Entonces, si cae un rayo en la playa y la gente está tocando la arena, que la arena está salada y la gente está descalza, es muy probable que haya un accidente mortal”, explicó el profesional.