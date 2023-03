Pescar la carpa voraz «es una actividad apasionante»: se viene el quinto torneo en Neuquén

«Las doradas que guarda el Río Limay», llama Nicolás Barros el referente regional del carpfishing que es la palabra con la que se denomina a la pesca de carpas, una especie exótica y originaria de Asia que invade los ríos de la región. El joven por estos días, dejó las costas y las cañas para organizar el quinto torneo de la actividad, que se realizará el sábado 18. «Llega cargado de inscriptos. En tan solo 25 minutos de haber lanzado la inscripción, colapsó, se agoto», cuenta y habla sobre esta pasión que crece y gana adeptos a puro pique.

La cantidad de carpas que hay hacen que las jornadas de pesca sean divertidas y desde hace más de dos años nacieron los encuentros de pescadores de carpas, para darle más vitalidad. Nicolás está al frente del grupo Carpeando Neuquén, que nuclea a los pescadores y organiza el evento-.

Este fin de semana se vivirá el Quinto torneo de pesca de carpas. Fotos gentileza: Carpeando Neuquén.

«Estamos muy contentos de poder llevar junto a la Subsecretaria de Turismo de la ciudad de Neuquén, estas acciones que contribuyen no solo a la actividad que apasiona a tantos, si no, que también brindan la posibilidad de proyectar eventos en familia en los márgenes del río Limay y Neuquén».

A lo largo de este tiempo las cifras arrojan un incremento del 70% de la actividad de pesca de carpas (Carpfishing). En esta temporada recibieron muchísimos pescadores de otras provincias que vienen a la ciudad de Neuquén en busca de tentar a nuestras carpas. Y Nico aclara: «¡No solo con cebos, también con mosca!».

La pesca con mosca interesa al mundo que ama la actividad. Tal es así, que hace unas semanas recibieron al periodista Néstor Saveedra de la reconocida Revista Wekeend, quien vino exclusivamente desde Buenos Aires a realizar un articulo con relación a la pesca de carpas en la ciudad y lo sorprendente de pescarlas a tan solo metros de la urbanización.

Fotos gentileza: Carpeando Neuquén.

Pasan los años y desde Carpeando Neuquén vienen haciendo un fuerte trabajo de militancia para derribar mitos que se fueron instalando respecto a la especie. «Soy consciente de las diferentes consecuencias que provoca el pez carpa con su forma de vida en nuestros ríos, pero no estoy para nada de acuerdo en sacar un pez y dejarlo tirado en las costas, provocando una contaminación aun peor para muchos de los ciudadanos que se recrean en las costas», dice Nicolás quien lleva mucho tiempo enseñando la mejor manera de llevar esta actividad adelante.

«La erradicación de la especie es imposible, pero creo que fomentar la pesca y desarrollar actividades en los ríos es fundamental para que de alguna u otra manera podamos equilibrar la población de la especie carpa».

Fotos gentileza: Carpeando Neuquén.

Nicolás no lo duda, como siempre e invita a quien no se animo a pescar carpas, a quien no se anima anotarse a los torneos, a que lo haga, a que realice esta pesca sin prejuicios. «Es una especie con un buen volumen en cuanto al peso, que te dobla cualquier caña, que te promete siempre una buena pelea, que te hace la difícil con mosca pero con insistencia accede a tomarla y que además también es apta para el consumo y su extracción basándonos en el reglamento, es sin limite».

Y concluyó: «Desde la pesca deportiva (pesca y devolución) solo decirte que es una especie que no pidió venir y que como dice el nuestro dicho ‘la pesca es pesca sin importar la especie’, por esa razón el pescador disfruta de ella como cualquier otra especie. Comprender esto es lo mas importante para introducirse en el mundo del Carpfishing».

Fotos gentileza: Carpeando Neuquén.