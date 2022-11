Pescar carpas en Arroyito: un encuentro para descubrir los secretos de esta pasión

La pesca de carpas en el Limay inferior, desde hace unos años se consolida y gana espacio entre los que buscan pescar a lo grande. Una increíble cantidad de peces hacen que las jornadas de pesca sean realmente divertidas y hace más de dos años nacieron los encuentros de pescadores de carpas, para darle más vitalidad al carpfishing que es la palabra con la que se denomina la actividad. El domingo a las 9 de la mañana se encontrarán en el Rincón de las Carpas, Puesto Rivas (ver ubicación abajo), para celebrar esta pasión, aprender y transmitir conocimientos.

Nicolás Barros es un referente del grupo Carpeando Neuquén, que nuclea a los pescadores y organiza el evento. “Dijimos por qué no empezar a expandir la pesca de carpa y nuestros conocimientos. Mucha gente llega a la zona con la intención de pescar en el Limay Inferior, y se encuentra con pocas alternativas. Propusimos la pesca de la carpa y empezamos a recibir consultas, llamados», cuenta.

Fotos: @CarpeandoNeuquen

La carpa fue introducida en el Río Negro a mediados de los 80 y se hizo una especie invasora. Los carperos lo saben y por eso buscan que cada vez más gente disfrute pescando esta espectacular especie, muy deportiva y se las puede extraer para su consumo, con un impacto positivo en el ambiente.

El evento es sin inscripción. Nicolás aclara que no es un torneo, sino un encuentro, para pasar el día pescando en familia. En las primeras horas de la mañana, se centrará en la pesca con mosca. A media mañana comenzará la actividad en otro sector con línea de fondo. Pasado el mediodía harán un almuerzo a la canasta (asado). Cada uno lleva lo que vaya a consumir.

Fotos: @CarpeandoNeuquen.

“Cada año, la convocatoria se hace más grande. Los encuentros surgieron como una manera de desestigmatizar la pesca de carpa, para darle jerarquía que es lo que necesita el pescador de carpa, que muchas veces se sentía solo, discriminado o minimizado. La idea es poner en valor la actividad», relata Barros.

Hicieron más de cinco encuentros y en cada uno, el número de participantes aumentó. «El carpfishing se hace con línea de fondo, una caña de spinning y harinados, que es lo que dice el reglamento, porque está totalmente prohibido pescar con carnada viva, como renacuajos o cangrejos», asegura Nico y agrega que también crece el número de los que pescan la carpa con mosca.

El rincón de las carpas. Puesto Rivas. Fotos: @CarpeandoNeuquen.

Carpa con mosca

«Esta bueno porque cuando vas a pescar ya tenés el ‘no’ de la carpa. Es un pez que pocas veces depreda a comparación de la trucha. Si no se la presentás justo, en el lugar preciso que está comiendo, a 20 centímetros de la boca, no la va a ir a buscar. Es pesada, tiene de 3 a 8 kilos, o más. Mover y gastar energía es algo que no hace», relata Nicolás que desde hace años viene perfeccionando la técnica para pescarlas con moscas.

El comportamiento de las carpas es sorprendente ya que este pez, es muy inteligente y posee un sentido de la vista y olfato extraordinarios, lo que lleva a que su pesca sea muy delicada y más que nada a “carpa vista”.

Ninfas. Son patrones para pescar carpas. Fotos: @CarpeandoNeuquen

«Es muy sigilosa. Hay que llegar sin hacer nada de ruido, porque el pez carpa es muy sensible a los sonidos. Hasta los pasos al vadear las espantan. Eso pasa mucho con los que nunca la pescaron. Hay que dejar el auto a 20 metros de la costa», recomienda.

Mucha gente pesca carpa, asegura que estos peces pueden pelear igual que cualquier pez de caza de tamaño similar, por lo que sus cualidades deportivas deberían ser más ampliamente reconocidas. “Nos consultan muchas personas, del interior. Ahora vendrán de Junín a probar pescar carpa con mosca”, concluye el joven e invita para el domingo.

Nicolás recomienda usar una caña de 9 pies, del 7 u 8. En cuanto a moscas cualquier imitación o señuelo que les presentemos, lo tomarán, porque la carpa no es selectiva a la hora de comer. Se rigen más por los colores que por las formas. Las moscas emergentes son la mejor elección.

Capturas con mosca. Carpas. Fotos: @CarpeandoNeuquen.

Información de interés

– Se debe pescar con el permiso de pesca. El mismo se puede sacar on-line en la siguiente página.

– Siempre que vayas a pescar, respetá el reglamento y dejá las costas limpias. Llevate tu basura y cuidá el lugar.

– Si no se consumen, no dejarlas tiradas en las costas.

– La actividad es libre y gratuita, pero hay que abonar el valor de la entrada al Puesto Rivas.

– El Rincón de las carpas está ubicado a 4 kilómetros de la represa Arroyito. Para llegar: https://g.co/kgs/AeBgFt