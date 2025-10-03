Postales urbanas de Cipolletti para no perderse

Por Juan Pablo Iozzia

La ciudad de Cipolletti también guarda su encanto puertas adentro. En su trama urbana conviven edificios históricos, parques centenarios y modernos espacios culturales que invitan a recorrerla con otros ojos.

Cada paseo urbano es una manera de descubrir la identidad local, de encontrarse con la historia y al mismo tiempo disfrutar del presente.

En el aniversario 122, es una buena excusa para redescubrir los rincones que hacen única a Cipolletti, desde antiguas mansiones hasta museos que guardan fósiles de dinosaurios. Entre plazas, museos y edificios con historia, nos invita a caminar su casco urbano con otra mirada.

El Complejo Cultural Cipolletti

El edificio, que fue inaugurado en 2019, se ha transformado en un pilar destacado de la ciudad. Con su gran sala de espectáculos, cine, muestras y actividades culturales, es un espacio que coloca a Cipolletti como bastión cultural en toda la región del Alto Valle.



Un imperdible para quienes buscan vivir experiencias artísticas de calidad. Un recorrido obligado para quienes aman el arte. Con una agenda vibrante convierten a este edificio en un reflejo de la vida creativa de la ciudad.

Museo Ferroviario

La antigua estación del tren, hoy convertida en museo, guarda piezas históricas y maquetas que reconstruyen el mundo ferroviario. A cargo de la Fundación Cabus Trenes, es un espacio que mantiene viva la memoria del ferrocarril en la ciudad.



A lo largo de la avenida Fernández Oro, este paseo rescata la memoria del tren en la región. Los edificios de madera traídos de Inglaterra fueron refuncionalizados y el espacio, parquizado, hoy ofrece un anfiteatro, juegos infantiles y monumentos. Es un paseo para la familia y un guiño a los orígenes de Cipolletti.

Parque Rosauer

El gran clásico cipoleño. Con su lago, senderos y arboleda, es punto de encuentro de generaciones. Allí todo es posible: aprender a andar en bici, compartir mates o disfrutar de una tarde de primavera. Un ícono que nunca pierde vigencia.





Casa Peuser

Construida a comienzos del siglo XX, esta mansión es una réplica del Petit Trianon de Versalles. Fue centro de la vida social de la aristocracia y recibió visitas de personalidades como Rubén Darío. Hoy funciona como biblioteca universitaria, abierta de lunes a viernes, y sigue sorprendiendo con su arquitectura y su historia.





Museo Provincial Carlos Ameghino

Ubicado en el predio del Club Marabunta, este museo expone piezas arqueológicas y paleontológicas de gran prestigio. Allí se encuentra el Abelisaurus Comahuensis, dinosaurio carnívoro de la Patagonia. También hay salas de historia local y fauna regional. Una propuesta ideal para grandes y chicos.





Información útil para el visitante