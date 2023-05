Previaje 4: ¿Cómo gastar el crédito, cuándo llega la tarjeta?

El periodo de compra de Previaje 4 ya finalizó y muchos argentinos lograron acceder, reservaron pasajes, estadías y otros servicios para recorrer el país entre mayo y junio. Ya cargaron los comprobantes y ahora falta el último tramo, que es disfrutar del beneficio.

La devolución, al igual que en las ediciones anteriores, se depositará en una tarjeta especial del Banco Nación como un saldo a favor para realizar nuevos consumos vinculados al turismo, el esparcimiento y la cultura.

El Previaje 4 está destinado a potenciar la industria turística nacional durante los meses de baja demanda de mayo y junio. Foto: Marcelo Martinez

El dinero que se recibirá es un 50% de lo pagado, o un 70% para afiliados de PAMI. Por ejemplo, quien hizo reservas por $ 90.000 ahora podrá hacer gastos gratis por otros $ 45.000 o -si es jubilado- $ 67.500 más.

¿Cuándo enviarán la Tarjeta Previaje?

Muchos no necesitan recibir una nueva Tarjeta Previaje porque, al registrarse, eligieron usar un plástico que les quedó de las ediciones de 2020, 2021 o 2022.

Quienes hayan pedido que les acrediten los reintegros en una tarjeta nueva recibirán ese plástico previo a la partida del viaje informado, y en el domicilio de residencia que hayan declarado.

Días antes del viaje cada usuario podrá ver en su perfil un código de seguimiento de su tarjeta, y consultar el estado del envío desde la web del Correo Argentino.

¿Cuándo estará disponible el dinero?

El beneficio otorgado va a estar disponible a partir de la fecha de inicio de cada viaje. Y el monto devuelto se podrá gastar en el sector turístico nacional, ya sea en una o en múltiples compras, hasta el 31 de octubre de 2023.

A partir de esa fecha el saldo que no se haya utilizado caducará, es decir, que se perderá sin excepción.

¿Dónde gastar el crédito Previaje?

El dinero devuelto se podrá usar en cualquier empresa del país perteneciente a los rubros turísticos del programa, siempre y cuando acepten pagos con tarjeta o con las billeteras electrónicas BNA+ o MODO.

No importa que el prestador esté o no inscripto en el plan oficial era un requisito para generar crédito, pero no lo será para consumir los saldos ya reintegrados.

Si se tiene la tarjeta física, el procedimiento de compra será el habitual. Si se tiene la app BNA+ o MODO, habrá que escanear el código QR que muestre el vendedor. Al instante, el monto se debitará del crédito otorgado.