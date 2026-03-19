Qué hacer el fin de semana largo del 24 de marzo: los destinos más elegidos en Argentina

Las Cataratas del Iguazú en Misiones es uno de los destinos más elegidos por los turistas extranjeros. Foto argentina.gob.ar

A pocos días del fin de semana largo del 24 de marzo, el mapa turístico argentino empieza a moverse con fuerza. Las búsquedas de escapadas crecen y marcan una tendencia clara: viajes cortos, cercanos y con una promesa concreta de desconexión. En ese escenario, los destinos elegidos no son casuales: naturaleza, aire libre y gastronomía aparecen como el combo más buscado.

Lejos de una lógica centrada únicamente en los clásicos de siempre, este año las preferencias muestran matices. Si bien algunos nombres se repiten, lo que cambia es la forma de habitarlos. Ya no se trata solo de llegar, sino de experimentar: caminar, probar, detenerse.

En el norte del país, Puerto Iguazú vuelve a posicionarse entre los favoritos. Las Cataratas del Iguazú ofrecen una postal imponente, pero también la posibilidad de recorrer senderos, navegar y dejarse atravesar por la fuerza del agua en uno de los paisajes más impactantes del país.

En la Patagonia, San Carlos de Bariloche mantiene su lugar entre los destinos más elegidos. Lagos, montaña y propuestas gastronómicas lo convierten en una opción versátil, ideal tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren sumar actividad al aire libre.

Más al oeste, Mendoza aparece como otro de los puntos fuertes. Con sus bodegas abiertas al turismo y la cordillera como telón de fondo, la provincia combina degustaciones, paisajes y experiencias que invitan a bajar el ritmo.

En el centro del país, Córdoba y sus sierras completan el mapa de preferencias. Ríos, senderos y pequeños pueblos configuran una propuesta accesible y cercana, especialmente valorada para escapadas de pocos días.

El dato que atraviesa a todos estos destinos es el mismo: el turismo interno se fortalece con una lógica distinta. Menos planificación a largo plazo, más decisiones espontáneas y una búsqueda concreta de experiencias que permitan cortar con la rutina.

Con cuatro días por delante, el fin de semana largo de marzo se perfila como uno de los primeros grandes movimientos turísticos del año. Una pausa breve, pero suficiente, para volver a mirar el país con otros ojos.