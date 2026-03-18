Fin de semana largo en un pueblo neuquino: campo, fiesta, tradición y los Chamas de Cristal

En este fin de semana largo, el pulso del campo se va a sentir fuerte en Loncopué. Allí, entre corrales, saberes rurales y encuentros que se repiten año a año, la Muestra Ganadera Don Carlos Della Gáspera suma tradición, identidad y música, en una propuesta que invita a mirar de cerca el mundo productivo del norte neuquino.

La muestra vuelve a reunir a productores, instituciones y vecinos en un espacio donde el campo no solo se exhibe, sino que también se comparte y se discute. Durante dos días, habrá recorridos por la pista con distintas razas, charlas técnicas y momentos de intercambio que reflejan el presente y los desafíos de la actividad ganadera en la región.

El viernes 20 marcará el inicio con la recepción de participantes y el acto protocolar, seguido por el tradicional paseo de animales, una de las postales más esperadas. A lo largo de la jornada se sumarán capacitaciones vinculadas al trabajo que se realiza en la Estación Agro Zootécnica de Campana Mahuida, el uso de perros protectores y el funcionamiento del laboratorio local, en un esquema que combina práctica y conocimiento.

El sábado 21 la actividad continuará desde temprano, con nuevas presentaciones en pista y propuestas centradas en la sanidad animal, la esquila ovina y los procesos productivos de la fibra, la lana y el pelo. También habrá espacio para temas clave en el territorio, como la identificación electrónica del ganado y el manejo del fuego, en una zona donde la prevención de incendios es parte de la agenda cotidiana.

Pero cuando cae la tarde, el ritmo cambia. En el Camping Municipal, la jornada se abre a la comunidad con una bailanta campera que suma música y encuentro. Sobre el escenario pasarán Los Chamas de Cristal, Los Chamas de La Buitrera, Abel El Ranchero y Amanecer Criollo, en una noche pensada para bailar, compartir y cerrar la jornada con espíritu festivo.

La Muestra Ganadera Don Carlos Della Gáspera se consolida así como algo más que un evento productivo. Es un punto de encuentro donde conviven el trabajo rural, la transmisión de saberes y la cultura popular. Una excusa perfecta para escaparse este fin de semana largo y volver a lo esencial: el campo, la tradición y la comunidad.