Javier Milei en Nueva York: con la mira en Donald Trump y Wall Street, el itinerario de su paso por la ONU

El presidente Javier Milei aterrizó este martes en Nueva York con un objetivo de máxima que no figuraba en la agenda original: concretar una cumbre a puertas cerradas con Donald Trump en la sede de las Naciones Unidas.

El encuentro se daría en el marco de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa geopolítica diseñada por la Casa Blanca para asfixiar a los carteles de la droga financiados por China e Irán. Originalmente, la silla argentina iba a ser ocupada por el canciller Pablo Quirno, pero la trascendencia de la cita motivó que tanto Milei como el líder republicano decidieran participar personalmente este martes a las 15:30 (hora argentina).

El jefe de Estado busca capitalizar este espacio para afianzar a la Argentina como el principal socio estratégico de Washington en la región y, sobre todo, para colar el tema Malvinas en la agenda.

El «factor Trump» y el reclamo en el Atlántico Sur

La reunión multilateral esconde una trama diplomática paralela. El eventual encuentro con el republicano sucederá justo después de que Trump mantenga una reunión oficial con Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido, enfocada en la crisis del Estrecho de Ormuz.

Ante la rotunda negativa británica a sentarse a negociar, la Casa Rosada ve una ventana de oportunidad única. Trump sugirió recientemente que podría oficiar de intermediario en el conflicto del Atlántico Sur. En su paso por la ONU, Milei buscará ratificar frente al estadounidense su intención de resolver la soberanía territorial exclusivamente por la vía diplomática.

Más allá de la exposición ante la Asamblea General, la gira de 60 horas por Estados Unidos está cargada de reuniones de altísimo nivel geopolítico para la delegación que integran Quirno, el embajador Alec Oxenford y el representante ante la ONU, Francisco Tropepi. (Karina Milei permaneció en Buenos Aires).

Mano a mano con el Departamento de Estado: Milei y Quirno tendrán una reunión bilateral a agenda abierta con Marco Rubio , secretario de Estado y pieza clave de la administración norteamericana, con quien el Presidente mantiene una fluida sintonía ideológica.

Milei y Quirno tendrán una reunión bilateral a agenda abierta con , secretario de Estado y pieza clave de la administración norteamericana, con quien el Presidente mantiene una fluida sintonía ideológica. Cumbre con Israel: En plena escalada de tensión en Medio Oriente, el mandatario argentino se reunirá con el premier israelí Benjamín Netanyahu , fortaleciendo el respaldo de Buenos Aires a la estrategia de seguridad de Tel Aviv.

En plena escalada de tensión en Medio Oriente, el mandatario argentino se reunirá con el premier israelí , fortaleciendo el respaldo de Buenos Aires a la estrategia de seguridad de Tel Aviv. Golpe a las cadenas chinas e iraníes: El Consulado argentino y el Departamento de Estado inaugurarán un foro sobre Cadenas de Suministros. El objetivo es blindar la comercialización global del petróleo frente a los ataques terroristas de los Hutíes, apoyados en las sombras por el régimen de Xi Jinping.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, ya concentra sus esfuerzos en dialogar con fondos de inversión en la Gran Manzana, Milei tiene reservado el horario central para enviar un fuerte mensaje de disciplina fiscal.

El Presidente marcará un hito: será el primer jefe de Estado argentino en exponer ante el exclusivo Club Económico de Nueva York, un foro centenario que escuchó a figuras como Winston Churchill, John F. Kennedy y Ronald Reagan. Además, disertará a puertas cerradas en el Consejo de las Américas y ante el Instituto Republicano Internacional.

Finalmente, la agenda presidencial mantendrá su fuerte impronta espiritual. El mandatario visitará nuevamente la Tumba del Rebe (Ohel), se reunirá con el rabino Simon Jacobson y recibirá el premio Ohev Yisrael en la escuela Yeshiva Darchel Toral, un reconocimiento por su férrea defensa del pueblo judío frente al antisemitismo global.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el próximo jueves.

El minuto a minuto: la agenda confirmada de Javier Milei en Estados Unidos

El itinerario presidencial en Estados Unidos concentra reuniones de altísimo nivel diplomático, financiero y espiritual. Estos son los compromisos oficiales (en horario de Argentina):

Martes 22 de septiembre

15:00 h: participación en la cumbre de seguridad multilateral «Escudo de las Américas» (encuentro clave con Donald Trump).

participación en la cumbre de seguridad multilateral (encuentro clave con Donald Trump). 17:00 h: disertación en la escuela Yeshiva Darchei Torah y recepción del premio “Ohev Yisrael” por su defensa del pueblo judío.

disertación en la escuela Yeshiva Darchei Torah y recepción del premio “Ohev Yisrael” por su defensa del pueblo judío. 19:00 h: encuentro con el analista Roberto Salinas.

encuentro con el analista Roberto Salinas. 19:55 h: reunión bilateral a agenda abierta con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio .

reunión bilateral a agenda abierta con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, . 20:30 h: Encuentro con el reconocido economista Xavier Sala i Martin.

Miércoles 23 de septiembre

12:00 h: discurso de Javier Milei en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas .

discurso de Javier Milei en el Debate General de la . 16:00 h: orador en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, del Instituto Republicano Internacional.

orador en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, del Instituto Republicano Internacional. 18:00 h: cumbre corporativa de élite. Reunión con Susan Segal y una mesa chica de 15 grandes empresarios del Consejo de las Américas.

cumbre corporativa de élite. Reunión con y una mesa chica de 15 grandes empresarios del Consejo de las Américas. 19:30 h: encuentro espiritual con el Rabino Simón Jacobson.

Jueves 24 de septiembre