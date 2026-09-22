Dólar hoy: la clave que cruza al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL este lunes 21 de septiembre 2026

Radiografía rápida del mercado (martes 22 de septiembre 2026)

• Venta oficial BNA: $1.535,00 | Mayorista BCRA: $1.514,00

• Bolsa / MEP: $1.534,44 (paridad virtual de 1 a 1 frente al mostrador bancario)

• Contado con Liquidación (CCL): $1.576,25 | Blue: $1.550,00

• Dato clave del día: la brecha entre el billete minorista y el dólar bolsa es, prácticamente, inexistente, desarticulando incentivos para el rulo o la cobertura especulativa.

La tercera semana de septiembre 2026 abre con un escenario atípico en la plaza cambiaria argentina: una sincronía casi perfecta entre las pizarras bancarias tradicionales y las cotizaciones bursátiles.

Al comenzar la rueda de este lunes 21 de septiembre 2026, los datos provistos por el Banco Central (BCRA) ratifican que el anclaje monetario de emisión cero y las licitaciones periódicas del Tesoro lograron absorber la liquidez ociosa, evitando cualquier salto devaluatorio preventivo.

En esta arquitectura macroeconómica, el valor regulado de mostrador rige como referencia directa para compras cotidianas y contratos comerciales, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician las operaciones financieras prácticamente pegados a la pauta del mostrador oficial.

Martes 22 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial en las pantallas del Banco Nación

La banca pública de referencia (BNA) opera con las siguientes cotizaciones de apertura:

Dólar oficial minorista (Banco Nación): Compra: $1.485,00 Venta: $1.535,00 (Aplica el microdeslizamiento administrado por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio cambiario).

Dólar tarjeta / turista: Cotización única: $1.995,50 (Surge de sumar el 30% de percepción de Ganancias sobre la cotización minorista formal, tras la eliminación definitiva del gravamen PAIS).

Dólar mayorista comercial: Cotización interbancaria: $1.514,00 (Pauta obligada para operaciones de comercio exterior, importaciones y liquidaciones del agro y la energía).



Martes 22 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el circuito financiero

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe una llamativa estabilidad de precios:

Dólar MEP (dólar bolsa): inicia en $1.534,44, marcando una coincidencia técnica casi milimétrica frente al valor de venta del mostrador minorista ($1.530,00).

inicia en $1.534,44, marcando una coincidencia técnica casi milimétrica frente al valor de venta del mostrador minorista ($1.530,00). Dólar CCL (Contado con Liquidación): se sitúa en $1.576,45, operando con normalidad como la vía corporativa formal y transparente para cursar compromisos con el exterior.

se sitúa en $1.576,45, operando con normalidad como la vía corporativa formal y transparente para cursar compromisos con el exterior. Dólar informal (blue): las mesas de la City porteña abren en $1.530,00 para la compra y $1.550,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 1,5% respecto de los canales formales.

Esta compresión de márgenes desarma de raíz cualquier maniobra de arbitraje financiero, brindando un marco de tranquilidad para inversores y pequeños ahorristas en el inicio de la semana.

Análisis de coyuntura: los factores que alinean al dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis de fondo sobre el que venimos haciendo foco revela que la estabilidad del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL descansa sobre tres pilares de gestión macroeconómica:

Esterilización por la vía fiscal: al mantenerse la política de emisión cero para asistir al Tesoro, no hay excedente de pesos que presione sobre los tipos de cambio libres. Premios en moneda local: las colocaciones de deuda en pesos continúan ofreciendo tasas reales, que desincentivan la dolarización preventiva de carteras corporativas. Flujo de liquidación constante: las exportaciones del complejo energético y agroindustrial aportan una oferta diaria de divisas, suficiente para atender la demanda importadora sin tensionar las reservas del BCRA.

Martes 22 de septiembre 2026: el comportamiento del dólar en Río Negro y Neuquén

En el norte de la Patagonia, la previsibilidad cambiaria opera como un insumo estratégico indispensable para brindar certidumbre a la economía regional, tanto en las pizarras locales como en los motores de la actividad: