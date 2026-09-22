La Casa Blanca respondió al boicot de las grandes cadenas y lanzó Trump TV: «Los discursos más importantes»

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron ayer que dejarán de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca. En respuesta, el Gobierno norteamericano lanzó “Trump TV”, una plataforma que transmite contenidos de la administración las 24 horas.

Este boicot de medios se visualizó durante la inauguración de la nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros en la residencia del Ejecutivo.

Lanzamiento de Trump TV

La Casa Blanca comunicó el lanzamiento de “TRUMP TV: The Essentials Station«, disponible a través del canal de Youtube.

“Los mejores videos, los discursos más importantes y los momentos destacados que no te podés perder, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana y actualizados en tiempo real”, indicó la presidencia.

Demanda de CNN, MS Now y Politico contra el Gobierno de Trump

CNN, MS Now y Politico interpusieron por su parte una demanda judicial contra el gobierno Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa.

Trump anunció el viernes que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera «noticias falsas».

En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Esa filmación de forma conjunta se conoce en inglés como «pool», modalidad en la que el medio designado luego comparte el material con el resto de medios de comunicación.