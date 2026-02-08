¿Qué tiene Río Negro más allá de este verano récord con más de 489.000 turistas?

Río Negro tiene algo que pocas provincias pueden ofrecer en un mismo territorio: mar abierto, cordillera, valles productivos y estepa. Esa diversidad, que durante años fue una promesa, en este verano volvió a traducirse en números concretos, movimiento sostenido y una señal clara para el resto del año. Enero cerró con cifras récord de visitantes y de impacto económico, pero, sobre todo, dejó una lectura más profunda: el turismo rionegrino empieza a pensarse como una política integral y de largo plazo.

Verano en Río Negro: los números de enero

Durante el primer mes del año, más de 489.000 turistas recorrieron destinos de la provincia y generaron un impacto económico superior a los $154.800 millones, un 20% más que en el mismo período del año pasado.

El dato, que confirma un verano fuerte, se apoya en comportamientos diversos: estadías largas en la cordillera, alta rotación en la costa atlántica y buen nivel de ocupación en ciudades del Valle, con eventos y agendas culturales que ayudaron a sostener el flujo.

Las Grutas, uno de los más elegidos de la costa rionegrina. Gentileza.

Bariloche volvió a liderar las preferencias, con casi 190 mil visitantes y un 80% de ocupación en alojamientos registrados. En paralelo, El Bolsón alcanzó un 70% en alquileres temporarios. Las Grutas tuvo un gran movimiento turístico en sus playas durante el primer mes del año, alcanzando un 74% de reservas concretadas, mientras que Playas Doradas hizo lo propio con un 70%.

El Cóndor y Viedma, que protagonizó una exitosa edición de la Fiesta Nacional del Río, marcaron el 79%. En la zona de los Valles, General Roca registró un 75% de hospedajes ocupados y Río Colorado 67%.

Río Negro y un verano récord: el foco en lo que viene

Para el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro, Diego Piquín, el balance de enero es positivo, pero el foco está puesto en lo que viene. “El objetivo es capitalizar el buen desempeño de la temporada de verano para fortalecer la marca Río Negro durante todo el año, llegar a nuevos públicos y generar herramientas concretas que permitan sostener la demanda”, señaló a Diario RÍO NEGRO.

Alta ocupación hotelera en Bariloche y una agenda que ayudó a sostener el movimiento turístico durante enero. Gentileza.



En ese sentido, Piquín remarca que la clave no está solo en los números de ocupación, sino en cómo se construye el posicionamiento. La estrategia de la Agencia apunta a anticiparse: pensar Semana Santa, los fines de semana largos y la próxima temporada de invierno con planificación, campañas segmentadas y acuerdos con operadores mayoristas y plataformas de comercialización.

“La incorporación de paquetes turísticos con propuestas no tradicionales es central para mostrar la diversidad de experiencias que ofrece la provincia y ampliar las oportunidades para cada región”, explicó.

Actividades de aventura ganan peso en la oferta a los visitantes. Gentileza.



Trabajo conjunto para mostrar un destino integral

Detrás de los buenos resultados aparece un concepto que se repite en las evaluaciones del sector: articulación. La coordinación entre el Estado, los municipios y el sector privado permitió ordenar agendas, optimizar recursos y construir mensajes comunes. Para Piquín, ese trabajo conjunto es el que permite que Río Negro se muestre como “un destino integral, competitivo y adaptable a las nuevas demandas del turismo”.

“El objetivo es capitalizar el buen desempeño de la temporada de verano para fortalecer la marca durante todo el año”. Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro.

Punta Perdices. Gentileza ATUR Damian Rodriguez.





Estrategia digital y eventos

El trabajo de posicionamiento combina acciones digitales y tradicionales, presencia en medios nacionales, activaciones urbanas en grandes centros emisores y una agenda sostenida con el trade turístico.

La estrategia también se refleja en el plano digital. Entre diciembre y febrero, la cuenta oficial @rionegroturismo creció más de un 34% en seguidores, superó los 16 millones de visualizaciones y alcanzó a 4,3 millones de cuentas, con un incremento sostenido en interacciones.

“Son indicadores que permiten medir impacto real y ajustar mensajes, algo clave para una promoción más eficiente”, analizan desde ATUR.

Bariloche será sede del Mundial de Motocross en marzo.

Los eventos de alcance internacional juegan un papel estratégico. El Mundial de Motocross, (7 y 8 de marzo en Bariloche) con transmisión en más de 130 países, se convirtió en una vidriera global que asocia a Río Negro con paisajes patagónicos, servicios y experiencias de calidad.

Pero antes, del 13 al 15 de febrero, de Bariloche será sede del Festival Rural de la Patagonia, una propuesta que renueva la histórica Expo Rural y combina tradiciones del campo, gastronomía patagónica y espectáculos, con una impronta turística y familiar.

En esta época, el campo de lavandas está en su esplendor. Foto gentileza Lavandas del Limay.

También en febrero, Villa Llanquín será escenario del Festival de la Cosecha de la Lavanda 2026, que se realizará los fines de semana del 14 y 15, y 21 y 22. La iniciativa propone una experiencia sensorial y educativa, con recorridos entre cultivos, cosecha y destilación en vivo.

Las Grutas, con un festival que fue más allá de la playa

En la Costa Atlántica, Las Grutas sumó un atractivo extra a la temporada de verano con el Festival Punto Río Negro, organizado por el Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico.

La propuesta combinó gastronomía, vinos, coctelería y actividades culturales, y convocó tanto a turistas como a residentes. El evento amplió la agenda de verano y reforzó a la localidad como destino de experiencias, más allá del disfrute de la playa.

Punto Río Negro. Feria gastronómica y mucho más en Las Grutas. Gentileza

Durante el fin de semana, visitantes pudieron recorrer stands de productores locales, probar sabores rionegrinos y participar de propuestas gastronómicas en vivo, además de actividades pensadas para toda la familia. La iniciativa aportó movimiento, permanencia y circulación de público, acompañando la alta ocupación de la temporada en la Costa Atlántica.

Punto Río Negro. Feria gastronómica y mucho más en Las Grutas. Gentileza

Uno de los puntos más atractivos fue la degustación de vinos rionegrinos añejados en una cava submarina frente a la costa de Las Grutas, una experiencia inédita que vincula mar, identidad y turismo y posiciona a Río Negro como un destino capaz de ofrecer propuestas originales y diferenciales dentro del verano patagónico.

Movimiento 489.000 turistas recorrieron la provincia en el primer mes del año.