SUSCRIBITE Diario papel
Viajes y Turismo

«Regatas», la tira de Chelo Candia en el suple Viajes y Turismo

Viajeros, sale los domingos en el suple de viajes y turismo Voy de Diario RÍO NEGRO.

Redacción

Por Redacción

Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 630, y un paseo por la regata del río Negro, un clásico de la Patagonia, que ya está en marcha.

FANPAGE EN FACEBOOK: artechelocandia
PERFIL EN FACEBOOK: chelo.candia

INSTAGRAM https://www.instagram.com/chelo.candia
TWITTER: chelocandia

BLOG: http://chelocandia.blogspot.com/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/chelocandia/


Temas

Chelo Candia

Instagram RN

Regata del río Negro

Viajeros

Viajeros, la serie de Chelo Candia, en su capítulo 630, y un paseo por la regata del río Negro, un clásico de la Patagonia, que ya está en marcha.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios