San Martín de los Andes, donde el verano se alarga entre las montañas de marzo

En una temporada con muy buena alfuencia de turistas y temperaturas ideales, el verano se alarga en San Martín de los Andes en marzo. Desde senderismo, cabalgatas, paseos en kayak, pesca, mountain bike, hasta los clásicos paseos por el centro para degustar la gastronomía local y relajarte en la playa del lago, todo está preparado para disfrutar de los días al aire libre y en contacto con la naturaleza.

«Tenemos una temporada de verano que ha sido muy buena en cuanto a la afluencia turística. Enero cerró apenas unos puntos arriba del año pasado y febrero fue un poquito más bajo, se sintió obviamente. Si bien hubo turismo chileno, no vino en cantidad y no tuvimos la masividad que registramos hasta la temporada pasada«, aseguró el secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza, a modo de balance.

Según lo que relevaron desde el área en diálogo con el sector privado (agencias de viajes y locales gastronómicos), «se nota una retracción importante en el consumo», señaló, «aunque los números específicos los vamos a hacer cuando terminemos de procesar los datos de la encuesta de satisfacción al turista que hacemos todos los años».

San Martín de los Andes invita a tomar la bici y recorrer los senderos más lindos. Foto gentileza Turismo SMA.

A modo de ejemplo, mencionó que, hasta el año pasado, las agencias de viajes «sacaban tres o cuatro camionetas de excursiones por día en temporadas anteriores» mientras que ahora «están sacando un solo vehículo que a veces no se logra completar». Lo mismo ocurre en gastronomía, se alternan los días en que están los salones completos con días de menor concurrencia.

El 75% del turismo que llega a San Martín de los Andes en verano es nacional, en gran mayoría de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y zona de influencia, Rosario, Córdoba, Santa Fe y Cuyo. La mayor afluencia es del Alto Valle de Río Negro y Neuquén porque es el turismo de cercanía.

En cuanto al perfil del visitante, Apaolaza describió que en su mayoría son familias luego los grupos de amigos, parejas sin hijos y diferentes grupos que también hacen al perfil de la demanda. «Históricamente en verano estamos teniendo casi 5 noches promedio de estadía (entre 4,7 y 4,9). Es bastante, si bien en verano el turista es más itinerante, mantiene una buena cantidad de noches en el destino», agregó.

Según datos preliminares del ministerio de Turismo de la provincia, en la primera quincena de febrero la ocupación turística en Neuquén registró un incremento de cinco puntos en comparación con el mismo período de 2024. Los principales destinos alcanzaron altos niveles de ocupación en establecimientos habilitados. En San Martín y Junín de los Andes fue del 70%.

San Martín de los Andes: los elegidos por los turistas

«Los puntos más visitados, son el mismo casco urbano, la costanera, el Mirador de Arrayanes, con la Casa de Te, las clásicas excursiones lacustres que parten desde el muelle hacia Quila Quina y después hacia Hua Hum, la excursión por el camino de los Siete Lagos, y la excursión hacia Huechulaufquen y el volcán Lanín, que pasa por Junín de los Andes», enumeró Apaolaza como los lugares más «clásicos».

La costanera del lago Lácar en San Martín de los Andes es ideal para sentarse y mirar salir a las lanchas de excursiones hacia Quila Quina y Hua Hum. Foto gentileza Turismo SMA.

Los turistas que visitan San Martín también realizan caminatas o bicicleteadas a lugares como laguna Rosales. Eligen mucho Yuco, Nonthué, la Cascada del Chachín y toda la zona de influencia y también Meliquina, los pozones del Caleufú y el lago Filo Hua Hum. «Hay un montón de lugares, la mayoría dentro de parques nacionales, para visitar y para hacer muchas actividades. Además, aquel que quiera venir y relajar y disfrutar sin hacer ninguna actividad también lo puede hacer en cualquier rincón del lago y del parque», agregó.

«En febrero el clima ha acompañado bastante» dijo Apaolaza. Hubo jornadas realmente cálidas en las que la temperatura osciló entre los 25°C y los 30°C. «Por un lado tenemos una seca que es tremenda que no nos viene bien con el tema de los incendios, pero por otro permite que la gente que viene pueda disfrutar todo San Martín Andes y alrededores».

La expectativa para marzo y abril en San Martín de los Andes

«Durante la primera semana de marzo normalmente baja la afluencia de turismo pero sube enseguida con aquellos que visitan la localidad y todo el sur de Neuquén que no están atados al ciclo lectivo o no tienen hijos en edad escolar. Prefieren viajar en esta época porque aún el clima es bueno, se pueden realizar todas las actividades en los circuitos y paseos, y no hay tanta afluencia de gente. Es un poco más tranquilo. Por otra parte, la oferta gastronómica está completa y con una tarifa menor a lo que es la temporada alta», explicó.

En cuanto a las actividades que se pueden hacer en marzo siempre es «imperdible» Quila Quina y la navegación del lago Lácar, visitar el mirador Arrayán con la casa de te histórica y hacer Siete Lagos. «Es el clásico que a la vista es muy lindo. Si uno no tiene auto o si tiene auto pero quiere disfrutar hay varios prestadores turísticos que ofrecen el paseo en combis o traffic. Lo ideal es tomarse la excursión que es con guía profesional para no solo sacar buenas fotos sino también llevarse una interpretación del paisaje y conocer los lugares de manos de profesionales», recomendó.

Quila Quina en San Martín de los Andes. Foto gentileza.

En cuanto al tema de los incendios en la zona comentó que, por el momento, no se registraron cerca de San Martín de los Andes que pudieran afectar a los turistas o los circuitos que recorren. De todas formas, afirmó que están en una «fuerte campaña junto a Parques Nacionales, Provincia y los otros municipios vecinos». «La recomendación es no hacer fuego en lugares no permitidos. En lo posible no hacerlo directamente y de hacerlo que sea sólo en los lugares habilitados», enfatizó.

Aunque falta para el invierno, Apaolaza aseguró que están a la espera de las resoluciones de provincia en cuanto al pliego de licitación del cerro Chapelco. Admitió que «hay preocupación del sector sobre cómo puede llegar a desarrollarse la temporada ya que es el atractivo principal de la época invernal en San Martín de los Andes, y parte de la región sur». «Creemos que el ministerio va a hacer lo posible para que todo aquel que dependa del turismo, que prácticamente es el 80% de la localidad, no tenga problemas. Es clave, sobre todo después de una temporada baja sin incentivos al consumo ni al turismo interno» (a nivel nacional como en temporadas anteriores).

Por lo pronto, tras el fin de semana largo por el feriado de Carnaval, la expectativa estará puesta en abril. «Semana Santa y el Patagonia Run (la carrera de trail de montaña), que se hace en abril, son eventos muy importantes en los que estamos trabajando para poder generar mayor llegada de gente a nuestra localidad», anticipó.

Cuánto cuesta ir a San Martín de los Andes

Desde Buenos Aires se puede ir en avión a San Martín de los Andes. Las tarifas más económicas por un pasaje ida y vuelta arrancan en los $112.000 a $124.800 por persona según la compañía aérea. En micro desde el Alto Valle, el precio promedio del pasaje es entre $49.0000 y $63.000.

En cuanto al alojamiento, en las plataformas on line se pueden encontrar ofertas de alquileres de departamentos por cinco noches para dos adultos por $386.000 más impuestos en la zona del centro. Las cabañas para dos personas por ese período están entre $530.000 hasta $631.000.

Si estás pensando en comer algún plato regional, hay varias opciones. En un restaurante tradicional de la costanera con vista al lago Lácar se puede comer una trucha grillada al limón con una guarnición por $24.000, ravioles de cordero por $14.000 y una hamburguesa de cordero también por $18.500.

La excursión lacustre a Quila Quina cuesta $65.000 ida y vuelta por persona e incluye guía turístico, consiste en 30′ de navegación por el lago, una caminata de una hora y media con horario de regreso abierto según la disponibilidad. El paseo a Hua Hum es más largo y dura aproximadamente siete horas con varias paradas incluidas. La lancha sale al mediodía y vuelve al atardecer, recorre aproximadamente 28 km de los lagos Lacar y Nonthue, hasta llegar al comienzo del río que da nombre al paso. Tiene un costo de $105.000 por persona.