San Sebastián, el santo del norte neuquino convoca a su fiesta de fe, historia y comunidad

Cada enero, Las Ovejas se transforma: llegan los peregrinos, se encienden las promesas y el pueblo vuelve a encontrarse alrededor de San Sebastián.

Arranca con el rezo pausado de la novena y se intensifica a medida que se acerca el 20 de enero. En Las Ovejas, la Fiesta Patronal de San Sebastián es un tiempo distinto. Un paréntesis en el que el pueblo se transforma para recibir a miles de fieles y peregrinos que llegan a cumplir promesas, agradecer y reencontrarse con una devoción que atraviesa generaciones. Desde hace ocho décadas, la celebración se repite con la misma convicción y un profundo anclaje en la vida rural.

San Sebastián es el santo patrono de los crianceros y eso se siente en cada gesto. En la forma en que se organizan las cabalgatas, en las familias que llegan desde parajes vecinos, en la espiritualidad ligada al trabajo, a la tierra y a la historia compartida. “Es una celebración profundamente religiosa, con mucho arraigo y participación de familias de muchas generaciones”, resumió el secretario de Coordinación municipal, Sergio Nahuelquir, al destacar que la fiesta se celebra de manera ininterrumpida desde 1946 y que este año cumple 80 años.

Durante los días previos, del 11 al 19 de enero, la localidad se llena de movimiento con novenas, misas diarias, peregrinaciones a pie, en bicicleta y a caballo, además de bautismos y celebraciones dedicadas a distintos grupos: niños, adultos mayores, familias y crianceros. Este viernes, por ejemplo, se realiza una peregrinación comunitaria a pie desde Andacollo hasta Las Ovejas, mientras que el domingo 19 tendrá lugar una de las postales más esperadas: la cabalgata que une ambas localidades.

La procesión recorre las calles del pueblo como lo hace desde hace décadas, uniendo generaciones bajo una misma fe.

Esa jornada culminará con la misa de velación, uno de los momentos más convocantes de la fiesta. Al caer la noche, los fieles recorrerán las calles del pueblo con antorchas LED, sin fuego, por cuestiones de seguridad, en una caminata silenciosa y cargada de simbolismo. “Es un momento muy fuerte, muy sentido”, anticipó Nahuelquir.

El 20 de enero, día central, llegará con la tradicional procesión y la misa en la gruta, seguida por la celebración en el Santuario, el almuerzo comunitario y el fogón de la hermandad. Mientras tanto, durante todas las noches, el anfiteatro local ofrece actividades culturales gratuitas, pensadas para acompañar a quienes llegan de distintos puntos del norte neuquino y de otras provincias.

La fiesta no se apaga con el último rezo. Del 21 al 23 de enero, Las Ovejas suma el festival gastronómico “Con Sabor a Norte”, una invitación a quedarse un poco más y compartir los sabores que también forman parte de la identidad local: sopa del arriero, chivito, pan con chicharrones. Como la fiesta misma, platos sencillos y potentes, que hablan de historia, de comunidad y de un norte neuquino que cada enero vuelve a encontrarse alrededor de San Sebastián.