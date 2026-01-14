Copahue celebra 136 años de historia termal en la cordillera de Neuquén

Temporada de verano. Visitantes de distintos puntos del país llegan a Copahue para combinar tratamientos termales, descanso y actividades recreativas en la cordillera. Foto gentileza.

Las Termas de Copahue cumplen este jueves 15 de enero 136 años de funcionamiento y lo celebran con un acto oficial y una agenda de actividades que se extenderá durante el fin de semana. El aniversario encuentra al complejo termal en plena temporada de verano, con una alta afluencia de visitantes y una propuesta que combina tratamientos de salud, turismo y recreación.

Termas de Copahue: un patrimonio natural y sanitario

El acto central contará con la presencia de autoridades provinciales, representantes del sector turístico y vecinos de la localidad. La conmemoración pone en valor la trayectoria de uno de los centros termales más importantes del país, reconocido por las propiedades terapéuticas de sus aguas y barros mineromedicinales.

Las termas se originan a partir de la actividad del Volcán Copahue, cuyas aguas emergen con temperaturas que oscilan entre los 29 y los 70 grados. Desde fines del siglo XIX, el lugar es utilizado con fines terapéuticos, inicialmente de manera empírica y, con el paso del tiempo, bajo criterios médicos y científicos.

En la actualidad, el complejo es administrado por el Ente Provincial de Termas del Neuquén y ofrece tratamientos orientados a afecciones reumáticas, dermatológicas y respiratorias. La infraestructura incluye áreas de fangoterapia, boxes de kinesiología, circuitos antiestrés, servicios de estética, gimnasio y espacios comerciales, lo que permite atender tanto a pacientes derivados como a turistas que buscan bienestar y descanso.

Paisaje volcánico. Las fumarolas y hervideros, producto de la actividad del volcán Copahue, forman parte del entorno natural que caracteriza al destino durante todo el año. Gentileza.



Termas de Copahue: Temporada de verano y festejos

El aniversario coincide con un período de intensa actividad turística en Copahue, que durante el verano se consolida como uno de los destinos más visitados del norte neuquino. A las prestaciones termales se suman el entorno natural, el aire de montaña y fenómenos característicos como fumarolas y hervideros, que forman parte del paisaje cotidiano del lugar.

Además del acto oficial, la Municipalidad de Caviahue-Copahue organizó una jornada de festejos para el domingo 18 de enero, a partir de las 12, en el centro de Copahue. La propuesta incluirá actividades recreativas, música en vivo y una oferta gastronómica con platos regionales, café de especialidad y barra de tragos.

Termas de Copahue. El complejo termal neuquino celebra 136 años de historia vinculada a la salud, el turismo y el aprovechamiento terapéutico de las aguas volcánicas.

“El objetivo es que el aniversario sea un espacio de encuentro tanto para quienes nos visitan como para los vecinos que sostienen la actividad durante todo el año”, señaló el intendente Oscar Mansegosa. Con 136 años de trayectoria, Copahue reafirma su lugar como referencia del termalismo en la Patagonia y como un destino que articula salud pública, turismo y desarrollo local.