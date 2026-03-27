Semana Santa en Buenos Aires: planes para recorrer, comer y disfrutar

La Ciudad de Buenos Aires prepara una agenda con actividades para toda la familia durante Semana Santa.

Hay ciudades que en Semana Santa se vacían, pero Buenos Aires hace lo contrario: se llena. De turistas, de familias, de vecinos que vuelven a mirar lugares que creían conocidos y de gente que llega por primera vez con una lista imposible de abarcar. Porque si algo tiene la ciudad en un fin de semana largo es esa capacidad de superponer planes: una feria en una plaza, un recital en un anfiteatro, una experiencia inmersiva, una calle cortada para ver teatro o una vista desde lo más alto del Obelisco.

La agenda empieza por las Pascuas. Como cada año, el Gobierno porteño volverá a montar el Paseo de Pascuas, un parque temático con talleres, juegos, laberintos, propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia. El espacio funcionará con entrada libre y gratuita en Palermo y sumará recitales de artistas infantiles y actividades al aire libre.

La capital argentina ofrecerá experiencias para recorrer, descansar y descubrir nuevos rincones.

También habrá festivales musicales en plazas de distintos barrios, con recitales, talleres, juegos y artistas itinerantes. La idea es que durante cuatro días la ciudad se transforme en un escenario disperso, donde siempre haya algo pasando a pocas cuadras.

Pero Semana Santa en Buenos Aires no se agota en las propuestas temáticas. También es un momento para volver sobre los clásicos, esos lugares que incluso quienes viven en la ciudad siguen postergando.

Uno de ellos es el nuevo Mirador del Obelisco, que permite subir hasta 67,5 metros de altura y obtener una vista panorámica de los cuatro puntos cardinales. La experiencia combina un ascensor vidriado, una escalera caracol y una narración sobre la historia de la ciudad. Desde allí arriba, Buenos Aires parece otra: más ordenada, más inmensa, más fácil de entender.

El Mirador del Obelisco, que permite subir hasta 67,5 metros de altura y obtener una vista panorámica

Para quienes prefieren mirar la ciudad desde el agua, siguen funcionando los paseos en catamarán que unen Puerto Madero con La Boca, una manera distinta de llegar hasta Caminito y recorrer sus conventillos de chapa pintados, sus artistas callejeros y ese aire de postal que todavía conserva.

La ciudad también apuesta fuerte a los grandes eventos. En La Rural se presentará “El Horizonte de Keops”, una experiencia inmersiva que propone viajar 4.500 años atrás y recorrer desde adentro la Gran Pirámide de Guiza. En ese mismo predio se desarrollará además el Sushi World Cup, un encuentro que reunirá a equipos de distintos países de Latinoamérica en una competencia donde se elaborarán miles de piezas en vivo.

Siguen funcionando los paseos en catamarán que unen Puerto Madero con La Boca.

Por la noche, la avenida Corrientes volverá a mostrar por qué sigue siendo una de las grandes marcas de identidad porteña. Con teatros, librerías, bares y espectáculos, la calle parece funcionar bajo una lógica propia: mientras una función termina, otra recién empieza. Incluso durante la madrugada.

Y ahí aparece quizás una de las claves de Buenos Aires en Semana Santa: no hace falta elegir una sola cosa. La ciudad durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.

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