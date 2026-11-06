Trail running, kitesurf y aventura: tres eventos deportivos que movilizan la cordillera de Río Negro

Patagonia Bariloche by UTMB, una de las competencias más convocantes del calendario internacional de trail running.

La cordillera de Río Negro tendrá una agenda deportiva intensa durante noviembre y diciembre. Bariloche, Dina Huapi y El Bolsón recibirán competencias de trail running y kitesurf que convocarán a atletas de distintos puntos del país y del exterior. Además del desafío deportivo, los encuentros representan una oportunidad para el movimiento turístico de cada localidad, con la llegada de corredores, equipos, familiares y visitantes.

El calendario comenzará con una de las carreras de montaña más importantes de la región, continuará con una competencia de kitesurf sobre el lago Nahuel Huapi y tendrá otro encuentro destacado en la Comarca Andina, con una propuesta que también incluye a las infancias.

Bariloche recibe una nueva edición del Patagonia Bariloche by UTMB

Del 18 al 22 de noviembre de 2026, Bariloche será sede de una nueva edición del Patagonia Bariloche by UTMB, una de las competencias más convocantes del calendario internacional de trail running.

Se espera la participación de más de 4.500 corredores de distintos puntos del país y del mundo. Los circuitos atravesarán cerros, senderos y bosques del Parque Nacional Nahuel Huapi, con seis distancias para diferentes niveles de preparación: 12K, 22K, 38K, 50K, 80K y 130K, esta última conocida como Tronador.

La carrera tendrá largadas y pasos por sectores emblemáticos de la ciudad, entre ellos los cerros Catedral, Otto y Bella Vista. El Centro Cívico será uno de los puntos centrales del encuentro, con la llegada de los participantes.

La magnitud de la competencia también se reflejará en la actividad turística. La presencia de miles de corredores, junto con sus equipos técnicos y acompañantes, generará movimiento en los alojamientos, restaurantes y prestadores de servicios de Bariloche.

Más información: bariloche.utmb.world | Instagram: @bariloche_utmb.

Dina Huapi, sede del Campeonato Argentino de Big Air

Entre el 20 y el 29 de noviembre, Dina Huapi recibirá la segunda fecha del Campeonato Argentino de Big Air 2026, organizado por la Asociación Argentina de Kite (AAK). La competencia reunirá a algunos de los principales exponentes del kitesurf nacional en las playas del lago Nahuel Huapi.

El Big Air es una de las modalidades más espectaculares de este deporte: los participantes buscan alcanzar grandes alturas con sus saltos y ejecutar maniobras de dificultad técnica durante el tiempo que permanecen en el aire. El público podrá observar las pruebas desde la costa, con acceso libre.

Dina Huapi recibirá la segunda fecha del Campeonato Argentino de Big Air 2026.

Ubicada sobre la margen este del lago Nahuel Huapi y a pocos minutos del aeropuerto de Bariloche, Dina Huapi cuenta con condiciones de viento que favorecen la práctica de deportes náuticos. De todos modos, el desarrollo de las jornadas competitivas dependerá de las condiciones meteorológicas durante el período previsto.

El campeonato se suma a la propuesta turística de la localidad, que combina actividades al aire libre, pesca con mosca y una oferta gastronómica vinculada a bebidas y destilados de autor.

Más información: Asociación Argentina de Kite.

El Bolsón prepara el Desafío Wayra, con carreras para grandes y chicos

El 12 y 13 de diciembre será el turno de El Bolsón, donde se realizará una nueva edición del Desafío Wayra. La competencia de trail running espera reunir a más de 600 corredores, además de familiares y acompañantes, con participantes de distintas provincias argentinas y de países de Sudamérica y Europa.

Los recorridos atravesarán senderos de bosque nativo y sectores del cerro Piltriquitrón, en circuitos pensados para distintos niveles de exigencia. La programación comenzará el sábado 12 con el Kilómetro Vertical (5K y 900 metros de desnivel positivo) y la carrera Kids. El domingo 13 se disputarán las distancias de 8K, 15K, 25K, 35K y 50K.

Desafío Wayra. La competencia de trail running espera reunir a más de 600 corredores.

La llegada de deportistas y acompañantes representa una oportunidad para la actividad turística de la Comarca Andina. Los visitantes pueden combinar la participación en la carrera con recorridos por los atractivos naturales, la gastronomía y los alojamientos de la zona.

Wayra Kids: una carrera para las infancias

La propuesta también reserva un lugar para los más chicos. El proyecto Desafío Wayra Kids busca que niños y niñas tengan su propia experiencia deportiva, con una organización adaptada a sus edades: remera oficial, dorsal, largada por categorías y medalla al cruzar la meta.

La iniciativa contempla además becas para cubrir los costos de inscripción y participación de 150 chicos de El Bolsón y localidades de la región. El objetivo es facilitar el acceso y promover la integración a través del deporte.

Más información e inscripciones: www.desafiowayra.com.ar | Instagram: @desafio_wayra.