Travel Sale 2026 ya tiene fecha: siete días para encontrar ofertas y armar el próximo viaje

El calendario ya tiene una fecha marcada para quienes están pensando en las próximas vacaciones. Del lunes 24 al domingo 30 de agosto, el Travel Sale 2026 volverá a poner en escena una semana de promociones, descuentos y cuotas para empezar a armar el próximo viaje, ya sea hacia algún rincón de la Argentina o más allá de sus fronteras.

La 12° edición, organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), reunirá a más de un centenar de agencias de todo el país. La propuesta incluye rebajas de hasta el 50%, alternativas de financiación y ofertas por tiempo limitado, de esas que obligan a comparar y decidir antes de que desaparezcan.

Durante siete días, la vidriera turística ofrecerá vuelos nacionales e internacionales, hoteles, paquetes, excursiones, alquiler de autos, cruceros y asistencia al viajero, además de otras experiencias. La apuesta es clara: adelantar la decisión de viajar y aprovechar las promociones para transformar una idea que todavía está en la cabeza en un viaje que empieza a tomar forma.

Qué promociones habrá durante el Travel Sale 2026

Uno de los principales atractivos volverá a ser la financiación. Especialistas del sector sostienen que la posibilidad de pagar un viaje en varias cuotas puede representar una diferencia tan importante como el descuento aplicado sobre la tarifa.

Además, los paquetes turísticos seguirán ganando protagonismo porque permiten conocer de antemano el costo total del viaje. En muchos casos incluyen vuelo, alojamiento y otros servicios por un precio más conveniente que contratarlos por separado.

Ofertas que podrán encontrarse en el Travel Sale 2026:

Pasajes aéreos nacionales e internacionales.

Hoteles y alojamientos.

Paquetes turísticos.

Excursiones y actividades.

Cruceros.

Alquiler de autos.

Asistencia al viajero.

Promociones con cuotas sin interés o financiación especial.

Claves para conseguir las mejores ofertas

Los especialistas recomiendan no esperar al inicio del evento para comenzar a buscar precios. Comparar valores en los días previos permitirá saber si el descuento anunciado representa un ahorro real.

También aconsejan definir con anticipación el destino, el presupuesto y las fechas posibles para viajar. Quienes tengan flexibilidad para modificar algunos días de salida o elegir destinos alternativos suelen encontrar las promociones más convenientes.

Otro punto importante es revisar antes del inicio del Travel Sale el límite disponible de las tarjetas de crédito y las condiciones de financiación ofrecidas por cada banco, ya que muchas promociones tienen cupos limitados o son exclusivas para determinados medios de pago.

Finalmente, conviene seguir las publicaciones del sitio oficial del evento y de las agencias participantes, ya que algunas ofertas aparecen por pocas horas o cuentan con stock reducido.

Sorteos antes del comienzo del evento

Como anticipo del Travel Sale 2026, la organización lanzó una serie de sorteos con más de 35 experiencias turísticas entre escapadas, estadías, paquetes, vouchers, gift cards y asistencia al viajero para destinos de Argentina y la región. La inscripción estará disponible hasta hoy jueves 20 de agosto a las 18, a través de la cuenta oficial de Instagram del evento.

N.A