En fotos, así fue la emotiva y multitudinaria misa en Luján del papa León XIV

El papa León XIV cerró su gira por la Argentina y en la misa le pidió ayuda a la Virgen de Luján al finalizar la homilía. Más de dos millones de personas asistieron a la celebración religiosa.

Ahora, el Sumo Pontífice partirá hacia Perú, el tercer punto de su gira por Latinoamérica.

Así fue la misa del papa León XIV ante una multitud

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Gentileza Vatican Media.

Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el papa realizó su última celebración eucarística en el país. “Madre de Luján: Mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto», dijo el Pontífice.

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«Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, ‘la piedra angular’. Que así sea”, rezó el papa ante el santuario mariano.

Foto: Clarín Fotografía.

Foto: Clarín Foografía.

Al concluir la misa, depositó una rosa de oro frente a la imagen de la virgen. Una tradición de la iglesia. En Uruguay, hizo el mismo gesto en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

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«Hasta siempre mi querida Argentina»

Me he sentido como en casa