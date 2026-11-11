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En fotos, así fue la emotiva y multitudinaria misa en Luján del papa León XIV

Antes dos millones de personas, el Sumo Pontífice tuvo la última celebración religiosa en Argentina. Ahora partirá hacia Perú.

Redacción

Por Redacción

El papa León XIV presidió la misa en Luján. Foto: Gentileza Vatican Media.

El papa León XIV presidió la misa en Luján. Foto: Gentileza Vatican Media.

El papa León XIV cerró su gira por la Argentina y en la misa le pidió ayuda a la Virgen de Luján al finalizar la homilía. Más de dos millones de personas asistieron a la celebración religiosa.

Ahora, el Sumo Pontífice partirá hacia Perú, el tercer punto de su gira por Latinoamérica.

Así fue la misa del papa León XIV ante una multitud

Foto: Clarín Fotografía.
Foto: Gentileza Vatican Media.

Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el papa realizó su última celebración eucarística en el país. “Madre de Luján: Mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto», dijo el Pontífice.

Foto: Clarín Fotografía.
Foto: Gentileza Vatican Media.

«Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, ‘la piedra angular’. Que así sea”, rezó el papa ante el santuario mariano.

Foto: Clarín Fotografía.
Foto: Clarín Foografía.

Al concluir la misa, depositó una rosa de oro frente a la imagen de la virgen. Una tradición de la iglesia. En Uruguay, hizo el mismo gesto en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

Foto: Gentileza Vatican Media.

«Hasta siempre mi querida Argentina»

Me he sentido como en casa


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Papa León XIV

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El papa León XIV cerró su gira por la Argentina y en la misa le pidió ayuda a la Virgen de Luján al finalizar la homilía. Más de dos millones de personas asistieron a la celebración religiosa.

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