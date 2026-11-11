Rosa de Oro en Luján: la ofrenda de Juan Pablo II en 1982 que el papa León XIV volvió a entregar

Tras la entrega que realizó el papa León XIV en el santuario uruguayo de la Virgen de los Treinta y Tres, la presencia de la Rosa de Oro ante la Virgen de Luján volvió a captar el interés público, recordando el momento en que Juan Pablo II depositó la histórica joya a los pies de la patrona argentina en 1982, durante el desenlace de la Guerra de Malvinas.

La ofrenda que ahora revalida el papa León XIV en su recorrido rioplatense trasciende el valor del metal precioso, erigiéndose como un tributo milenario que consagra a los altares marianos como faros espirituales de consuelo y reconciliación para los pueblos.

El origen medieval de la Rosa de Oro ante la Virgen de Luján y su valor de orfebrería

Instituida en 1049 por el papa León IX, esta condecoración de la Santa Sede cuenta con pautas de diseño y sentido teológico documentadas en las actas de la Santa Sede:

Milenaria manufactura vaticana : la pieza no es una flor aislada, sino un ramo o rosal esculpido en oro macizo, o plata bañada en láminas áureas, compuesto por capullos, flores abiertas, tallos espinados y hojas cinceladas con altísima precisión técnica.

: la pieza no es una flor aislada, sino un ramo o rosal esculpido en oro macizo, o plata bañada en láminas áureas, compuesto por capullos, flores abiertas, tallos espinados y hojas cinceladas con altísima precisión técnica. El estuche de seda y el jarrón con heráldica : la estructura se resguarda en un jarrón de plata fina labrado con el escudo de armas del pontífice donante, presentado dentro de un estuche de terciopelo y seda roja con bordados dorados.

: la estructura se resguarda en un jarrón de plata fina labrado con el escudo de armas del pontífice donante, presentado dentro de un estuche de terciopelo y seda roja con bordados dorados. Bendición solemne en el Domingo de Laetare : tradicionalmente, los papas bendicen la escultura durante el cuarto domingo de Cuaresma, perfumando las ramas con incienso, mirra y bálsamo sagrado para evocar la belleza de la Resurrección y la fragancia de las virtudes cristianas.

: tradicionalmente, los papas bendicen la escultura durante el cuarto domingo de Cuaresma, perfumando las ramas con incienso, mirra y bálsamo sagrado para evocar la belleza de la Resurrección y la fragancia de las virtudes cristianas. Destino de honor en el mundo: aunque en la antigüedad se otorgaba a reyes, reinas y soberanos comprometidos con el bien común, en la era contemporánea el Vaticano la reserva casi exclusivamente para santuarios marianos de extraordinaria devoción popular.

La huella de Juan Pablo II en 1982 y la continuidad pastoral del papa León XIV

El vínculo entre la joya papal y el principal templo bonaerense quedó grabado en la historia política y social del país: