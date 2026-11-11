Rosa de Oro en Luján: la ofrenda de Juan Pablo II en 1982 que el papa León XIV volvió a entregar
La Rosa de Oro ante la Virgen de Luján simboliza la máxima distinción pontificia, enlazando el rito de 1982 con la gira del papa León XIV.
Tras la entrega que realizó el papa León XIV en el santuario uruguayo de la Virgen de los Treinta y Tres, la presencia de la Rosa de Oro ante la Virgen de Luján volvió a captar el interés público, recordando el momento en que Juan Pablo II depositó la histórica joya a los pies de la patrona argentina en 1982, durante el desenlace de la Guerra de Malvinas.
La ofrenda que ahora revalida el papa León XIV en su recorrido rioplatense trasciende el valor del metal precioso, erigiéndose como un tributo milenario que consagra a los altares marianos como faros espirituales de consuelo y reconciliación para los pueblos.
El origen medieval de la Rosa de Oro ante la Virgen de Luján y su valor de orfebrería
Instituida en 1049 por el papa León IX, esta condecoración de la Santa Sede cuenta con pautas de diseño y sentido teológico documentadas en las actas de la Santa Sede:
- Milenaria manufactura vaticana: la pieza no es una flor aislada, sino un ramo o rosal esculpido en oro macizo, o plata bañada en láminas áureas, compuesto por capullos, flores abiertas, tallos espinados y hojas cinceladas con altísima precisión técnica.
- El estuche de seda y el jarrón con heráldica: la estructura se resguarda en un jarrón de plata fina labrado con el escudo de armas del pontífice donante, presentado dentro de un estuche de terciopelo y seda roja con bordados dorados.
- Bendición solemne en el Domingo de Laetare: tradicionalmente, los papas bendicen la escultura durante el cuarto domingo de Cuaresma, perfumando las ramas con incienso, mirra y bálsamo sagrado para evocar la belleza de la Resurrección y la fragancia de las virtudes cristianas.
- Destino de honor en el mundo: aunque en la antigüedad se otorgaba a reyes, reinas y soberanos comprometidos con el bien común, en la era contemporánea el Vaticano la reserva casi exclusivamente para santuarios marianos de extraordinaria devoción popular.
La huella de Juan Pablo II en 1982 y la continuidad pastoral del papa León XIV
El vínculo entre la joya papal y el principal templo bonaerense quedó grabado en la historia política y social del país:
- El ruego por la paz en plena guerra: el 11 de junio de 1982, en medio del conflicto bélico del Atlántico Sur y ante una multitud conmovida, Juan Pablo II colocó la Rosa de Oro a los pies de la imagen original de terracota de 1630, consagrando al país en una de las oraciones diplomáticas más dramáticas del siglo XX.
- Custodia permanente en el santuario nacional: la reliquia histórica de 1982 se preserva en el camarín de la Basílica de Luján, exhibiéndose como un testimonio tangible de amparo pontificio en las horas más difíciles de la patria.
- El anuncio fraterno en Uruguay: en su despedida previa en Florida, el Santo Padre León XIV proclamó que depositaría una nueva Rosa de Oro ante la patrona oriental para hacer visible que «la felicitarán todas las naciones», marcando un puente devocional continuo antes de arribar a territorio argentino.
- El legado en la misa de clausura: al arrodillarse frente a la patrona nacional en Plaza Belgrano, León XIV renovó espiritualmente esa entrega mariana, reafirmando el lazo indestructible entre la cátedra de San Pedro y el pueblo rioplatense.
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