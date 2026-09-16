Los precios para la nueva temporada del Parque Aconcagua: un recorrido único entre cumbres de más de 5 mil metros

El Parque Provincial Aconcagua reúne algunos de los paisajes de mayor altura de Mendoza, con cumbres, valles, arroyos de deshielo y una variada fauna. El principal atractivo es el cerro Aconcagua, que alcanza los 6.962 metros sobre el nivel del mar y es la cumbre más alta de América.

Esta semana, el Gobierno de Mendoza habilitó la compra anticipada de permisos para la temporada 2026/27 del Parque. La modalidad contempla las actividades de Ascenso y Trekking Largo, con ingresos por los circuitos de Horcones y Vacas.

Cerros y fauna: qué se puede encontrar durante el recorrido por Aconcagua

El parque está ubicado a unos 185 kilómetros de la ciudad de Mendoza y se extiende sobre la Ruta Nacional 7, en el corredor que une con Chile. Entre las grandes cumbres aparecen el Ameghino, de 5.918 metros; el Mirador, de 5.512; el Cuerno, de 5.400; y el Tolosa, de 5.300 metros.

Uno de los atractivos aparece en las zonas donde circula el agua de deshielo. Allí están las vegas, pequeños humedales donde se concentra una variada avifauna.

Ese ambiente también concentra parte de la fauna de alta montaña. Durante el recorrido, los senderistas pueden ver guanacos, pumas y zorros, además de cóndores y halcones. En los sectores más bajos también es posible encontrar picaflores andinos, viuditas, gauchitos y chingolos.

Cuánto cuestan los permisos para subir al cerro Aconcagua esta temporada

Para la temporada 2026-2027, los permisos promocionales tienen diferentes valores según la actividad y el lugar de ingreso.

Por Horcones, el ascenso cuesta $300.000 para residentes de Mendoza, $450.000 para turistas argentinos y US$950 para extranjeros. El trekking largo por esa misma quebrada parte de $85.000 para mendocinos y $130.000 para argentinos, mientras que para extranjeros es de US$450.

En el caso del ascenso por la Quebrada de Vacas, los valores promocionales son de $340.000 para mendocinos, $490.000 para argentinos y US$1.290 para extranjeros. Los montos expresados en dólares se pagan en pesos argentinos, tomando la cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior al pago.

La venta anticipada informaron que estará disponible hasta el 30 de septiembre y se realiza a través de las empresas prestadoras de servicios. También, indicaron que el seguro de evacuación y asistencia médica es obligatorio para quienes realicen ascenso o trekking largo.

La cobertura debe contemplar una eventual búsqueda, rescate o evacuación por accidente o razones médicas.