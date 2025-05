Turismo de compras: en Chile reaccionan al arancel cero y lanzan descuentos en tecnología

Cada vez que el Gobierno de Chile reporta cifras de ingresos de turistas al territorio, los argentinos ocupan el primer lugar

La prensa chilena se hizo eco del anuncio del arancel cero a celulares y los medios se hicieron eco de lo que podría pasar. Por ejemplo, BioBioChile tituló: «Chile perdería a sus mejores clientes turistas: en Argentina bajarán precios de productos tecnológicos». Pero comerciantes e integrantes del sector turístico no se han quedaron de brazos cruzados. En una estrategia para mantener el atractivo para los visitantes argentinos y de otras nacionalidades, lanzaron iniciativas que incluyen descuentos especiales para turistas y promociones en la compra de tecnología.

La nueva política arancelaria argentina, culminará con un arancel del 0% para los celulares importados en enero de 2026 y plantea un nuevo escenario. Si bien, las rebajas todavía no se reflejan en argentina, pero es probable que muchos frenen sus planes de viajar a Chile a la espera de que la tecnología se vuelva más económica.

Una de las estrategias más visibles es la oferta de descuentos dirigidos específicamente a turistas internacionales. Grandes tiendas y cadenas de electrónica comenzaron a promocionar rebajas que se activan al presentar un documento de identidad extranjero.

Durante el verano hubo varias turistas que viajaron a Chile de compras. Foto: archivo.

Como informó Infobae, al presentar tu documento en los puntos de información, podés acceder a una tarjeta de descuentos que ofrece hasta un 30% de rebaja en locales adheridos de diferentes rubros, incluyendo tiendas de electrónica, indumentaria y gastronomía. Esta estrategia busca diversificar el atractivo de Chile más allá de los precios de la tecnología.

En cuanto a las rebajas directas en tecnología, si bien los precios en Chile ya eran competitivos, algunos comercios ofrecen promociones puntuales en modelos específicos. Tiendas como PC Factory y Solotodo, conocidas por su amplia variedad de productos electrónicos, lanzaron ofertas en smartphones de marcas como Samsung y Xiaomi.

Por ejemplo, un Samsung Galaxy S24 FE de 256 GB, que podría costar alrededor de 800.000 pesos chilenos (aproximadamente 847 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual) se encuentra en promoción con un descuento de 28%, por lo que su valor de venta actual es de 579.990 pesos chilenos, lo que equivale a $707.587 en moneda argentina.

El mismo modelo se vende dentro de nuestro país a $1.050.000 en algunas casas de tecnología, siempre que se pague al contado. Comprando en cuotas el precio llega a duplicar el de Chile.

En cuanto a notebooks una Lenovo Legion 9 16IRX9 (notebook gamer), se encuentra rebajada en Chile a 3.999.990 pesos chilenos, lo que equivale a USD 4.239. Es difícil encontrar ese equipo en Argentina, pero las pocas casas de tecnología que lo venden, lo ofrecen a un valor de USD 4.850.

Algunos productos, más allá que estén con descuento o no, seguirán siendo más baratos en Chile. Por ejemplo para la PlayStation, su gravamen de importación pasará del 35 al 20%, una reducción del 15%. La PlayStation 5 Standard Slim 1TB con dos juegos cuesta hoy $1.499.999 en la tienda Sony de Argentina y pasará a estar en $1.275.000. En Ripley de Chile, igual modelo de PS5 sale 624.990 pesos chilenos, es decir, 665 dólares o $764.615. Por lo tanto, en el país vecino, costará la mitad del precio en Argentina aun reduciéndole el arancel.