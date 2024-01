Un destino internacional al que se llega en tren y es muy económico, el viaje de Sthev

“Fue completa casualidad”, dice Stheven Acosta y cuenta como llegó en un tren internacional, a conocer Encarnación en Paraguay, un destino que lo enamoró con sus precios bajos, su geografía y su gente. Tenía que ir a Ituzaingó, Corrientes por la transferencia de un auto y buscó cómo llegar. El aeropuerto más cercano era Posadas, aterrizó allí y en una hora se bajó de un colectivo en Ituzaingó. Hizo los trámites, y después se dedicó a explorar tres ciudades que lo sorprendieron a cada paso.

Sthev es un viajero que nunca se detiene. Nació en Caracas, Venezuela pero en 2017 llegó a Argentina a trabajar de contador público en un estudio. Se instaló a vivir en Buenos Aires y descubrió que hay algo que le gusta mucho en la vida: descubrir lugares y compartirlo en sus redes. Emprender aventuras, conocer era un hobby pero de a poco se convirtió en un trabajo que disfruta.

En su paso por Corrientes, fue a la Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé (conocida generalmente como Yacyretá) ubicada sobre el río Paraná entre Ituzaingó y Ayolas (Paraguay). «También fui a una isla, en la que el agua es de Paraguay pero la tierra Argentina. Hice un video ahí que se volvió muy viral», cuenta.

Como lo hace siempre que viaja, comenzó a preguntar, a buscar información y descubrió la posibilidad de ir en el Tren internacional a Paraguay. Si bien el precio del dólar hace que para los argentinos, salir del país sea caro, Sthev cuenta que «era súper económico, no se necesitaba comparar los boletos con anticipación, por la alta frecuencia que hay, porque la distancia es muy corta. Simplemente llegás al lugar, págás y subís. El viaje tarda 8 minutos y cada media hora sale un tren», dice Sthev.

El tren llegó a Encarnación Paraguay y Sthev bajó en la zona comercial. La compara con el barrio de Once de Buenos Aires. «No son comercios de alta gama, sino locales de ropa económica. De todos modos no me pareció tan barata la ropa, sí los juguetes. Esa zona no es tan linda, pero en la costanera todo cambia por completo, hay playas, un shopping que podés visitar. Solo fui dos días, pero la gente me contó que también hay ruinas muy lindas, un mercado, y es muy económico todo».

En la ciudad de Encarnación podés tomar un colectivo que te lleva hacia Trinidad y visitar los restos de las reducciones Jesuitas a los largo del río Paraná. En Encarnación también hay un pequeño museo dedicado a la Guerra del Chaco (entre Paraguay y Bolivia (1932).

«Los taxis, los pagaba unos 20 dólares, te permiten pagar con pesos argentinos. La comida, unos 6000 pesos por persona. En hospedajes son similares los precios, pero yo en Paraguay, alquilé a 42 dólares la noche con pileta, muy lujoso. En Argentina había pagado 35 dólares un departamento lindo, pero con servicios muy básicos. Yo fui solo, pero eran hospedajes para 4 personas», cuenta.

«Con las playas me quedé loco, súper cristalinas, sobre el río Paraná. En la noche desde la costanera vez Posadas», dice. Encarnación tiene tres playas hermosas, la San José, que es la más conocida, la playa Mbói Ka’e la Pacu Cuá, que la gente visita a menudo. Hay otras playas privadas.

«La verdad es que es un lugar muy lindo para conocer, no es muy mostrado, pero es ideal para ir a pasar unos días. Es un circuito que podés hacer cuando vas a Cataratas del Iguazú también», cuenta Sthev que comparte sus aventuras y te da información útil para tus viajes en su Instagram: @sthevacosta.

El único tren internacional de pasajeros

El tren Posadas-Encarnación se reinauguró en septiembre del 2022, luego de permanecer 2 años y medio sin funcionar por la emergencia sanitaria del Covid. Es el único tren de pasajeros de la Argentina que une dos países y, al mismo tiempo, el de recorrido más corto en el territorio. Vincula a las dos estaciones en un tramo de 8 minutos.

Actualmente el pasaje está a 580 pesos el pasaje de Posadas a Encarnación y 690 pesos desde la cabecera paraguaya.

Si sos residente argentino necesitas DNI y después es todo igual a un trámite migratorio, hay que salir y entrar por la aduana, pero se hace rápido. «Cruzar el puente internacional en el tren, es una experiencia super linda, ver la costa de los dos países».