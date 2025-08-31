Primavera encantada en Esquel: naturaleza, aventuras y promociones para vivir la nueva temporada

Esquel en primavera: naturaleza, aventura y experiencias únicas en la Patagonia

En Esquel las calles ya huelen a ciruelos en flor y se pintan de rosa. Es las estaciones no pasan de largo, se sienten, se viven y lo transforman todo. Este invierno la nieve no estuvo presente pero la primavera renace entre lengas y arrayanes, y muestra sus mejores colores, en un paisaje único.

Entre montañas que se encienden con la luz de la tarde, bosques milenarios que guardan secretos y senderos que se abren paso hacia rincones insospechados, se descubre como un destino que combina naturaleza, historia y cultura en dosis perfectas.

Ubicada en el noroeste de Chubut, esta ciudad cabecera de la cordillera es además la gran puerta de entrada a una región llena de sorpresas. Y llegar hoy, es más fácil que nunca, porque inauguran un vuelo directo la une con Córdoba una vez por semana, mientras que Buenos Aires tiene seis frecuencias disponibles. Para quienes prefieren la ruta, los caminos también suman encanto: la mítica 40, la provincial 25 o, del otro lado de la frontera, la Carretera Austral chilena. Si llegas en esta época, te contamos algunas cosas que no te podés perder.

Astroturismo

Esquel cuenta con lugares privilegiados para la realización del astroturismo, desde la Reserva Natural Urbana Laguna “La Zeta”, ubicada a 4 kilómetros de la localidad, hasta excursiones al Área Natural Protegida de “Piedra Parada”, un lugar milenario originado por la actividad geológica en la zona hace 55 millones de años.

Contemplá el cielo patagónico desde la Laguna La Zeta o Piedra Parada y descubrí fenómenos astronómicos que cambian con las estaciones.

Esta actividad consiste en la observación del cielo y su historia; es una experiencia sustentable que se puede hacer en cualquier época del año y que deslumbra con diferentes fenómenos astronómicos que varían de estación a estación. El servicio lo brindan agencias de viajes y turismo locales que cuentan con el equipamiento necesario.

Canopy

Muy cerca del cordón Situación, se encuentra Pueblo Alto Lodge, un sitio entre montañas para hacer canopy. Este paraíso cordillerano está a solo 30 minutos de Esquel, Chubut, a 15 de Trevelin y a pasos de la Portada Centro del PN Los Alerces. En este lugar se pueden disfrutar de actividades como el canopy, mountain bike, trekking y mucho más.

El canopy es una forma de ver el bosque desde una perspectiva única.

Para el canopy hay plataformas cercanas a los 50 metros de altura. La sensación que despierta realizar esta actividad es de adrenalina, presencia y contacto con la naturaleza. Uno de los momentos más emocionantes llega al cruzar el cañadón del arroyo Fontana, volando a través del cable más largo del circuito, que alcanza los 500 metros. Después de la aventura llega el momento de detener el tiempo.

Cabalgatas

Hay diferentes centros ecuestres a sus alrededores con propuestas para todo público, ideal para quienes montan caballos por primera vez o para quienes buscan aventuras y cabalgatas de día completo.

Esta alternativa permite el contacto con los caballos: una terapia noble que muchos eligen. Actualmente existen tres prestadores turísticos que realizan esta experiencia, se trata del Centro Ecuestre Lucero, que recorre el valle entre Esquel y Trevelin, el centro Los Pinos, quienes además de cabalgatas ofrecen una merienda y la Chacra Los Álamos, cercano a Valle Chico y el Cerro Colorado.

Senderismo

La ciudad cuenta con una basta red de circuitos para recorrerla en zapatillas. A través de la aplicación Wikiloc encontrarás la senda que más se adapte a vos.

Desde caminatas urbanas de baja dificultad, hasta desafíos que te permitirán contemplar las mejores vistas a la ciudad y las montañas que la rodean. Esquel cuenta con más de 16 senderos a sus alrededores, con sitios privilegiados como Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, Laguna Willmanco, Cerro La Cruz, Cerro 21 y más. Dato de color: El 22 y 23 de noviembre se realizará el segundo Encuentro de Senderismo Patagónico que espera a cientos de amantes de la actividad.

Hay más de 16 senderos para recorrer a pie y disfrutar la cordillera.

Navegación lacustre

Podés flotar en los lagos más prístinos de la Patagonia, contemplar alerces milenarios, y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro en este lugar es posible. En el Parque Nacional “Los Alerces”, patrimonio mundial por la UNESCO, existen dos experiencias que deslumbran.

Por un lado, la excursión al Alerzal Milenario, una experiencia que permite contemplar un bosque de alerces históricos y al Alerce Abuelo, un ejemplar de más de 100 metros de altura y de más de 2.600 años de edad.

Por el otro, la excursión al Glaciar Torrecillas, un glaciar colgante a los pies de una laguna color esmeralda que deslumbra con su majestuosidad. Esta experiencia combina la navegación por el Lago Menéndez, una caminata de dificultad media y la contemplación del mítico Glaciar Torrecillas.

Navegación al Alerzal Milenario y al Glaciar Torrecillas.

Parapente

Una de las actividades más novedosas y desafiantes es el parapente. Los paisajes y las características de este entorno, hacen de esta actividad una experiencia única que no encontrarás en otro sitio de Argentina.

Si es tu primera vez en el aire, esta alternativa contempla un bautismo de vuelo por las alturas de Esquel junto a un instructor profesional. El vuelo en parapente combina una caminata por la montaña, contemplación de paisajes únicos y la inigualable sensación de volar. Actualmente, la Asociación Vuelo Libre Esquel brinda tres alternativas para quienes deseen vivir esta experiencia.

Pesca deportiva

La región comprende cuatro grandes cuencas, pacíficas y atlánticas con una diversidad de ambientes ideales para la pesca deportiva y la pesca con mosca. Es uno de los destinos de excelencia en el mundo por su variedad de lagos, ríos, arroyos, lagunas y vertientes.

Ríos y lagos de excelencia mundial para los amantes de la caña.

El río Rivadavia, río Arrayanes, Lago Futalaufquen, Laguna Larga, Río Carrileufu y Río Futaleufú son espejos de alta productividad donde se puede navegar y flotar. Para quienes aman la pesca de vadeo en pequeños arroyos, la estepa patagónica ofrece ríos como el Tecka, Gualjaina, Pescado y Río Chubut mientras que la cordillera esconde joyas como el Río Pico, el Río Pampas o el Río Nilson.

La región cuenta con más de 25 Lodges de nivel internacional en conjunto con hoteles, hosterías y cabañas; 180 guías de pesca profesionales altamente capacitados e instructores de casteo.

Avistaje de aves

Esquel se sitúa en una zona de transición o ecotono. Es decir, que se ubica entre la estepa patagónica y el bosque andino patagónico, lo que enriquece el desarrollo de diferentes especies de aves que viven en estos ecosistemas.

El avistamiento de aves es una actividad de media o jornada completa, e incluye el acompañamiento de especialistas del Club de Observadores de Aves. Entre los sitios más significativos, se encuentra la Reserva Natural Urbana Laguna “La Zeta”, ubicada a 4 km de Esquel, el Parque Nacional Los Alerces, la zona de Piedra Parada o el Río Chubut.

La primavera florece en cada rincón, la ciudad se abre como una puerta a experiencias inolvidables; y entre montañas que cambian de colores con la luz y lagos que guardan silencios antiguos, Esquel invita a volver siempre, porque nunca se muestra igual.

Promociones de primavera