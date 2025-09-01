Nueva temporada frente al mar: la primavera lleva y con promociones a Las Grutas

Cuando el sol empieza a templar la costa rionegrina, Las Grutas se convierte en un destino ideal para quienes buscan algo más que arena y playa. La primavera trae consigo un espectáculo natural en el que las ballenas franca austral, los delfines, toninas y lobos marinos hacen de anfitriones en el Golfo San Matías, acompañados por aves migratorias que regresan desde el norte para poblar la costa.

Este rincón de la Patagonia te invita a vivir experiencias únicas, a sumergirte en un entorno natural y a recargar energías. Y lo mejor de todo es que Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este te esperan con un montón de promociones y descuentos en alojamiento, excursiones y gastronomía.

El presidente de Emprotur Las Grutas Rodolfo Hidalgosostuvo que “es importante remarcar que los servicios recomendados están habilitados y disponibles según la información publicada en la web oficial de Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este”.

Los clásicos de primavera

Empresas locales organizan salidas embarcadas que permiten ver de cerca a estos gigantes del océano. La experiencia no solo deslumbra por la cercanía con los animales, sino también por el marco natural que ofrecen los acantilados y las aguas tranquilas de la región.

Para quienes se animan a ir más allá de la superficie, invitan a vivir un bautismo submarino, una inmersión guiada ideal para principiantes. Antes de lanzarse al mar, los instructores realizan una práctica en la pileta de la Tercera Bajada donde enseñan a manejar el equipo y a moverse bajo el agua. Luego, llega el momento más esperado: descender al fondo marino y descubrir la biodiversidad que habita allí.

A pocos kilómetros de la costa se encuentra el Parque Submarino de Las Grutas, el más grande del continente en su tipo. Allí descansan cinco embarcaciones que fueron hundidas para convertirse en arrecifes artificiales, generando un ecosistema vibrante que atrae tanto a la fauna como a los buzos.

La particularidad es que, a diferencia de otros parques de la región, en este se puede ingresar al interior de los barcosMás allá de la playa.

Servicios disponibles

Esta temporada en Las Grutas es una invitación a mirar el mar desde otra perspectiva. No se trata solo de caminar por la costa o disfrutar del sol: es sumergirse en un mundo marino sorprendente, navegar junto a ballenas y dejarse atrapar por un destino que en cada estación revela una faceta diferente.

En cuanto a las promociones, recomiendan a los visitantes verificar la disponibilidad y condiciones de cada servicio antes de planificar sus actividades, para asegurar una experiencia satisfactoria. Podes conocer más info en: www.lasgrutasturismo.gob.ar