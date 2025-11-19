Trenes Argentinos sacó a la venta pasajes a Mar del Plata para el verano 2026: precios, horarios y descuentos

Trenes Argentinos lanzó a la venta los pasajes para viajar en verano. Foto archivo.

Hay un momento del año en que empezamos a mirar las valijas con cariño, y el anuncio de que los trenes a Mar del Plata ya tienen fecha, horario y precio confirma que el tiempo de viajar está a la vuelta de la esquina. A semanas del inicio del verano, Trenes Argentinos abrió la venta de pasajes para uno de los clásicos del turismo nacional, con nuevos refuerzos y una programación pensada para quienes buscan llegar a la costa sin enfrentar el tránsito o los costos crecientes del micro.

Este año, la ruta ferroviaria entre Plaza Constitución y la Terminal Ferroautomotora, ese edificio que recibe a los marplatenses por la Avenida Luro como un umbral al océano, suma más frecuencias y opciones horarias según el día de la semana. La compra online permite aplicar descuentos y emitir los tickets desde casa, un alivio para evitar filas y resolver una gestión que, cuando sube la temperatura, siempre se vuelve más demandada.

Para miles de viajeros, el tren sigue siendo un ritual, más económico que el micro, más cómodo que el auto y lo suficientemente lento como para dejar que el paisaje bonaerense cambie sin apuro entre estaciones y pastizales.

Tarifas para la temporada de verano

La variación de precios está marcada por el inicio formal de la temporada:

Hasta el 11 de diciembre

Primera: $35.000

Pullman: $42.000

Desde el 12 de diciembre

Primera: $38.000

Pullman: $45.000

Crédito foto: NA/ Trenes Argentinos

Horarios del tren Buenos Aires – Mar del Plata

Hasta el 11 de diciembre

Buenos Aires → Mar del Plata (lunes a viernes): 7:30 y 14:17

Mar del Plata → Buenos Aires (lunes a viernes): 1:11 y 14:21

Días sin servicio:

Mar del Plata → Buenos Aires (lunes a viernes): 1:11 y 14:21 Días sin servicio: BA → MDP: martes, miércoles y jueves

MDP → BA: miércoles y jueves

Desde el 12 de diciembre – Temporada de verano

Lunes a viernes

BA → MDP: 6:04 / 11:21 / 17:08

MDP → BA: 1:11 / 14:21 / 16:10



Sábados



BA → MDP: 6:12 / 11:33 / 17:13

MDP → BA: 1:11 / 14:34 / 16:19



Domingos y feriados



BA → MDP: 6:11 / 11:09 / 17:02

MDP → BA: 1:11 / 14:05 / 15:57

Servicios de refuerzo

Viernes: 17:08 (y desde el 12/12, 14:17)

Domingos: 22:53 (y desde el 12/12, 23:40)

Cómo comprar pasajes

Los boletos pueden adquirirse de manera presencial en las boleterías de Retiro, Constitución, Once y estaciones intermedias, o de forma online en la web oficial, que ofrece un 10% de descuento.

Beneficios:

Jubilados: 40% de descuento

Personas con CUD: viaje sin cargo con reserva previa

Duración y datos útiles

El recorrido total demanda entre 6 y 6 horas y media, según el servicio elegido. La salida es desde Plaza Constitución (Sector Hornos 25) y la llegada en Mar del Plata se realiza en Av. Pedro Luro 4600.

Con el verano asomándose, la tradición vuelve a ponerse en marcha: un tren que se llena de bicicletas, bolsos de lona y la ansiedad intacta del primer olor a mar.