Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo clave con una compañía escandinava para vuelos al norte europeo

La empresa de viajes Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo de código compartido junto a la compañía danesa Scandinavian Airlines System (SAS). Este tratado brindará nuevas opciones de conectividad entre Sudamérica y el norte europeo.

Según se planteó en su desarrollo, el acuerdo permitirá a los pasajeros adquirir un único boleto para todo su itinerario, realizar el check-in una sola vez y despachar su equipaje hasta el destino final. Este protocolo buscará una organización más sencilla en los viajes.

Tras las reuniones, se estimó que la implementación del acuerdo estaría programada para el tercer trimestre de 2026, sujeto a las correspondientes aprobaciones gubernamentales y demás condiciones externas.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo afirmó que “este acuerdo nos permite seguir ampliando nuestra red de conectividad internacional y ofrecer a nuestros pasajeros nuevas alternativas de viaje hacia el norte de Europa a través de un socio estratégico como SAS”.

Sobre este acuerdo, Lombardo se demostró alegre en la realización de nuevas y atractivas oportunidades para los pasajeros que viajan entre Escandinavia y Sudamérica, buscando simplificar los tiempos de traslado en el recorrido.

Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo clave con una compañía escandinava: cuáles serán los destinos

La estrategia entre ambas empresa buscará mejorar significativamente la experiencia de viaje y ampliando las opciones de conexión entre ambas regiones, fomentando el turismo y acuerdos comerciales más rápidos y directos entre las regiones.

Los empalmes de viajes entre las compañías partirían desde Buenos Aires con escalas en Madrid y Roma. Posteriormente se derivarán a los destinos seleccionables de Copenhague (Dinamarca), Estocolmo (Suecia) y Oslo (Noruega)

Los viajes entre Aerolíneas Argentinas y SAS ofrecerán a sus clientes la posibilidad de acumular y canjear puntos a través de sus programas de fidelización Aerolíneas Plus y EuroBonus

Con información de NA