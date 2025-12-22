¡Mirá! Instalaron una cámara en Las Grutas que permite ver en tiempo real cómo está la playa

Turistas y residentes pueden consultar el estado del mar y la playa en tiempo real. Foto: captura de pantalla.

El movimiento del mar, la marea subiendo o bajando y el ritmo cotidiano de Las Grutas ya pueden seguirse en tiempo real gracias a una nueva cámara instalada en la villa balnearia. La iniciativa permite observar el estado del mar y la playa en cualquier momento del día, acercando la costa a residentes y turistas.

La transmisión se encuentra disponible de manera gratuita en el sitio web (estadodelmar.com.ar), dentro de la sección de cámaras en vivo correspondiente a Las Grutas.

La cámara se complementa con información clave para la planificación de actividades: estado actual del clima, pronóstico extendido, tabla de mareas y otros datos de interés turístico, que permiten anticiparse a los cambios propios del mar patagónico.

En plena temporada, cuando el clima y el estado del mar pueden cambiar rápidamente, esta cámara se presenta como una herramienta útil para planificar la visita a la playa y seguir de cerca uno de los paisajes más reconocidos de la costa rionegrina.

Las Grutas, conocida por sus playas y acantilados. Foto: archivo.

Verano 2025 – 2026 en Las Grutas: expectativas y proyecciones

Para este verano se espera una gran afluencia de turistas. Así lo anticipó Rodolfo Hidalgo, presidente de la Agencia de Turismo de la Municipalidad de San Antonio Oeste: «Va a ser una temporada muy buena, donde va a estar bastante concurrido Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este. Es importante destacar también que en los tres centros urbanos tenemos alojamiento, así que para mí va a ser una temporada donde va a venir gente. Estamos expectantes y preparados para recibir a los turistas».

Consultado sobre la posible competencia de destinos como Brasil, Hidalgo sostuvo: «El público que viene a Las Grutas es otro tipo de público. Es el turismo más de acá, de cercanía, de 400, 500 hasta 600 kilómetros a la redonda. Acá vienen muchas familias, muchas parejas, muchos grupos de amigos. Siento que el público que va a Brasil es distinto al público que visita nuestras playas».

Además, para este verano la ciudad tiene proyectadas diversas actividades pensadas tanto para turistas como para locales, ideales para disfrutar de la playa. El 17 de enero se celebrará el aniversario del Puerto de San Antonio Este y el 30 de enero, el de Las Grutas. «También vamos a tener durante todo el verano actividades deportivas, y en breve se anunciarán las fechas de la Fiesta de La Marea», cerró Hidalgo.